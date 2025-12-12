Detenido en Valladolid por conducir sin carné e investigadas dos mujeres por encubrirle

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Municipal de Valladolid - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha detenico a un varón por conducir sin carné y verse implicado en un siniestro vial tras el cual se dio a la fuga, al tiempo que investiga a otras dos mujeres, una de ellas la titular del vehículo y otra que se presentó ante los agentes como la persona que iba al volante del turismo siniestrado, acusadas estas últimas por encubrimiento, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

De esta forma, la Policía Local vallisoletana culmina una compleja investigación que relaciona dos episodios de conducción temeraria cometidos en octubre y noviembre de 2025, y que han derivado en la detención del presunto conductor y en la investigación de las dos citadas mujeres por su presunta implicación en los hechos.

El primer incidente se produjo el pasado día 4 de octubre cuando agentes de la Policía Municipal tuvieron conocimiento de un presunto delito de conducción temeraria con posterior huida cometido por el conductor de un turismo. Tras la instrucción de diligencias, se realizaron diversas gestiones para localizar el vehículo, que resultaron infructuosas. A raíz de estos hechos, los agentes centraron la investigación en una persona con numerosos antecedentes policiales.

El segundo episodio se registró el 20 de noviembre cuando, alrededor de las 16.00 horas, se produjo un siniestro vial en el que estuvo implicado el mismo vehículo. De nuevo, el turismo abandonó el lugar precipitadamente, circulando su conductor durante aproximadamente tres kilómetros de forma que generó un grave riesgo para los usuarios de la vía.

El vehículo fue localizado minutos después, sin ocupantes y con importantes daños materiales. Instantes más tarde, se personó en el lugar una persona que se identificó ante los agentes como la conductora en el momento del siniestro, alegando que abandonó la zona para trasladar a una menor a un centro sanitario. Ante las dudas generadas por los testimonios de testigos presenciales, los agentes ordenaron la intervención y depósito del vehículo y continuaron con las diligencias, dado que existían sospechas fundadas de que la persona identificada no era quien conducía realmente, pudiendo serlo la misma persona investigada por los hechos del 4 de octubre.

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES

Se solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad y de su análisis y las declaraciones de testigos permitieron concluir que el conductor real del siniestro del 20 de noviembre era la misma persona investigada por los hechos del 4 de octubre, y no la persona que se identificó ante los agentes ese día. Las diligencias revelan que este individuo huyó tras el accidente, estacionó el vehículo y permaneció en las inmediaciones durante unos minutos antes de marcharse junto a la menor de edad.

De los testimonios y demás gestiones policiales se desprende que el presunto conductor carecería de permiso de conducción, ya que no lo habría obtenido nunca, y que habría actuado de forma temeraria.

Ha sido finalmente el pasado día 4 de diciembre, en el Edificio de los Juzgados y tras finalizar el juicio relacionado con los hechos del 4 de octubre, cuando los agentes procedieron a la detención del presunto conductor por su implicación en el siniestro del 20 de noviembre.

Las personas investigadas son el presunto conductor, al que se investiga por los hechos del 4 de octubre y 20 de noviembre con motivo de su presunta conducción sin permiso, conducción temeraria, así como por lesiones y daños ocasionados. También se investiga a la titular del automóvil por presuntos delitos de encubrimiento y cooperación necesaria, así como a la persona que se identificó como conductora el 20 de noviembre, a la que se imputa un presunto delito delito de encubrimiento.