Detenido en Valladolid tras dar un puñetazo a un hombre que le provocó la pérdida de al menos un diente

En libertad un hombre en Valladolid tras dar a otro un puñetazo que le provocó la pérdida de varios dientes - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este sábado a un hombre en Valladolid que propinó a otro un puñetazo en la boca, lo que le provocó la pérdida de varias piezas dentales, en un bar de la ciudad.

La detención ha tenido lugar sobre las 06.00 horas de este sábado, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención fueron requeridos por un ciudadano en el Paseo Zorrilla, a la altura del Hospital Militar.

El hombre, visiblemente ensangrentado en la boca y la camiseta, solicitó auxilio a los agentes, señalando a un joven que se encontraba junto a él, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Fue entonces cuando los agentes intervinieron para evitar que el otro varón se marchara, comprobaron que la víctima presentaba lesiones evidentes en la zona bucal, con la pérdida de al menos una pieza dental.

La víctima relató que momentos antes se encontraba en un bar y que, al salir a fumar a la calle, se aproximó un vehículo del que descendieron dos individuos. Uno de ellos se dirigió a él y le propinó un puñetazo en la boca, por lo que retrocedió para evitar más golpes y, al observar la presencia de un vehículo policial, solicitó ayuda.

Los agentes comisionaron una ambulancia que, tras valorar al herido, confirmó la pérdida de más de una pieza dental, cortes en el labio y otras lesiones internas en la boca, razón por la que el hombre fue trasladado al Hospital Río Hortega para recibir atención médica especializada.

El presunto agresor, que se encontraba aún allí reconoció ser el agresor y en virtud de los indicios evidentes, los agentes procedieron a su detención. El detenido ha sido puesto esta mañana a disposición de la autoridad judicial que ha acordado su libertad.