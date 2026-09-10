Detenido en Valladolid con droga horas después de ser identificado por conducir con estupefacientes

Imagen de la droga intervenida al hombre en el cacheo - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) - Un hombre ha sido detenido en Valladolid como presunto responsable de un delito contra la salud pública que cometió horas después de haber sido identificado por la Policía Municipal por conducir un turismo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, lo que llevó a la inmovilización del vehículo.

En el momento de la detención este hombre estaba en posesión de 7,2 gramos de speed y 7,6 gramos de hachís cuyo valor en el mercado ilícito asciende a 219,67 euros y 53,80 euros respectivamente --273,47 euros en total--.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de septiembre en la calle Estación donde una dotación de agentes uniformados encuadrados en el dispositivo especial por las fiestas de Valladolid vio a un hombre con un andar errático quien, al percatarse de la presencia policial, cambió bruscamente de dirección para evitar cruzarse con los agentes.

Los policías desconfiaron de la actitud del varón y procedieron a interceptarlo e identificarlo por si tuviera alguna requisitoria judicial o policial pendiente. En el cacheo que se le practicó por motivos de seguridad los agentes localizaron dos bolsitas blancas que contenían una sustancia blanca en polvo que resultó ser speed y otra bolsita con una sustancia oleosa de color marrón, al parecer hachís.

Después de reconocer el identificado la naturaleza de las sustancias y dada la cantidad intervenida, los policías informaron al varón de su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido, al que le constaban cuatro antecedentes policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.