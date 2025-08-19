Detenido en Valladolid tras huir dos veces de la Policía y resistirse al arresto cuando volvía a intentarlo

Archivo - Sucesos.- Detenido tras intentar tocamientos a una menor y masturbarse delante de ella en un bar de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un individuo que logró huir dos veces de los agentes y se resistió a su arresto cuando lo intentaba una tercera vez al ser localizado cuando se encontraba escondido.

Los hechos se iniciaron en la madrugada del 17 de agosto, cuando una dotación uniformada de Policía Nacional patrullaba por las inmediaciones de la calle Salud de Valladolid y los agentes vieron a un hombre, conocido habitual de los policías por haber sido detenido en numerosas ocasiones como presunto autor de pequeños delitos contra el patrimonio.

Dada la hora y el lugar, los policías decidieron identificarle para prevenir la comisión de hechos delictivos, pero al ser requerido por los agentes, el hombre se dio a la fuga.

Pese a que los policías iniciaron una carrera en su persecución, el hombre pudo eludirles y no fue localizado, aunque durante su huida arrojó al suelo dos taladros que portaba y un teléfono móvil, sobre los que se están realizando pesquisas para determinar su origen, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al día siguiente, en la madrugada del día 18 de agosto, otra dotación uniformada que estaba patrullando en las inmediaciones de la calle Villabañéz de la capital, conocedora de los hechos ocurridos el día 17, localizó al hombre por la calle y se aproximó con intención de identificarle.

OTRO INTENTO DE HUIDA

Nuevamente el hombre se dio a la fuga a la carrera e hizo caso omiso a los requerimientos de los agentes a viva voz para que se detuviera. El varón logró eludir la persecución escondiéndose entre unos vehículos estacionados.

Al lugar acudió otra dotación policial que, junto a la primera, iniciaron una batida para localizar al hombre y, cuando descubrieron su escondite, volvió a intentar huir, pero en esta ocasión fue interceptado en la calle Zorzal, donde presentó una resistencia activa a su detención.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia y trasladado a dependencias policiales, tras lo que pasó a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.