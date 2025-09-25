Detenido en Valladolid por el hurtar 8.000 euros en material de cobre en un Centro de Tratamiento de Residuos

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor del hurto de material de cobre en un Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid por valor de 8.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La denuncia fue interpuesta el pasado 13 de agosto por una empresa dedicada a la instalación de cableado eléctrico, que desde el 28 de julio venía desarrollando trabajos en el citado centro. Según consta en la denuncia, fueron sustraídas cinco bobinas de cable de cobre con un peso total de 450 kilos y un valor aproximado de 6.500 euros.

A este perjuicio económico se suma el valor de las bobinas de madera que contenían el cable, estimado en al menos 300 euros por unidad. El material se encontraba almacenado en una nave abierta dentro del recinto, donde la empresa acumulaba mas bobinas para su uso en la obra.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad rotatoria permitieron dar algún detalle sobre el presunto autor de la sustracción, cuya identificación se logró tras el trabajo de investigación de los agentes de la Policía Nacional.

Los hechos se produjeron el 1 de agosto de 2025, sobre las 15.00 horas. El encargado de la empresa denunciante senaló que las bobinas estaban colocadas de forma que facilitaban su desplazamiento, lo que permitió al autor rodarlas y cargarlas rápidamente.

El detenido ha quedado en libertad tras prestar declaración y poner en conocimiento de la autoridad judicial el atestado policial