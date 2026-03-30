Detenido en Valladolid por intentar agredir a un policía y amenazar a otros y a los clientes de un bar

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón con síntomas de embriaguez por intentar agredir a un agente y amenazar a otros efectivos y a los clientes de un bar.

La detención se llevó a cabo sobre las 14.45 horas del pasado 28 de marzo, por un delito de atentado contra agente de la autoridad, tras acudir una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional, comisionada por la Sala CIMACC 091, a un bar donde se producía un altercado protagonizado por un hombre violento.

Los agentes se personaron inmediatamente en el lugar de los hechos, donde se encontraron con un varón con síntomas de embriaguez que insultaba y gritaba a varias mujeres y menores que estaban en el establecimiento.

Los agentes se dirigieron al varón para intentar calmarlo y le invitaron a que abandonase el local tanto por su seguridad como por la del resto de clientes, a lo que el hombre se negó rotundamente, y profirió insultos y amenazas tales como "maricones, os voy a reventar, sois unos mierdas".

Asimismo, de manera sorpresiva se abalanzó para agredir a uno de los agentes, quien consiguió esquivarlo, mientras el varón fue reducido por los actuantes en el suelo, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, los agentes de Policía Nacional procedieron a su detención como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido, quien había sido invitado a abandonar otro bar donde había ocasionado problemas momentos antes, tiene otras cuatro detenciones anteriores por Policía Nacional, una de ellas por atentado también.

En este caso, tras ser detenido no cejó en su actitud agresiva, y protagonizó problemas cuando fue trasladado a un centro médico para ser asistido, donde insultó a todos los presentes y esputó al suelo y al mobiliario constantemente.

Uno de los agentes de policía que le detuvo resultó herido con un esguince en la muñeca a consecuencia de la intervención, mientras el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que finalmente ha decretado su libertad.