Detenido en Valladolid tras obtener un visado mediante un documento falso presentado en Londres

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de falsificación documental tras haber obtenido el visado para instalarse en España mediante un documento falso presentado ante el Consulado General en Londres.

A principios de diciembre la Comisaría Provincial de Valladolid recibió una comunicación procedente de la Consejería de Interior en el Reino Unido y República de Irlanda que alertaba sobre un hombre que había obtenido un Visado tipo D, para emprendedores, mediante la presentación de un documento falso ante el Consulado General de España en Londres.

La falsificación era de tal calidad que el hombre había obtenido el visado y, por medio de este, a primeros de 2025 logró entrar e instalarse en España. Solo a posteriori, cuando intentó renovar su autorización de residencia y se examinó de nuevo la documentación adjunta a su solicitud de visado inicial, fue detectada la falsedad.

Recibida esta información, la UCRIF de Valladolid analizó el documento falso, una Resolución de concesión de autorización de residencia Inicial para emprendedores a nombre del ahora detenido, firmada por la subdirectora General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios.

Mediante su examen y estudio se hallaron varios indicios de su falsedad, entre los que destacaba el Código de Verificación Segura (CSV) de la firma electrónica al pie del documento, que, una vez cotejado, resultó no existir, han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, las pesquisas policiales permitieron identificar el documento original utilizado por el detenido para crear el falso, quien habría hecho uso de elementos como su encabezado, sello e incluso su firma electrónica y CSV, replicando estos últimos en el documento falso con pequeñas modificaciones que daban apariencia de verosimilitud, pero impedían su cotejo.

El documento original no era otro que una Comunicación de Inicio de Procedimiento y Admisión a trámite generada a raíz de una "solicitud de autorización de residencia inicial para emprendedores" que había sido presentada por el detenido ante el Consulado General de Londres en agosto de 2024.

Realizadas estas comprobaciones, la UCRIF Valladolid emprendió las gestiones para la localización del hombre y procedió a su detención e interviniéndole la Tarjeta de Identidad de Extranjero que había logrado obtener una vez en España gracias a la falsedad.

El detenido ha sido puesto en libertad y ha sido advertido de la obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando fuera requerido para ello.