Detenido en Valladolid un septuagenario por intentar acuchillar a su ex al grito: "Te pillé, te voy a matar"

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón de 78 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena por tratar de acuchillar a su expareja, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se produjeron sobre las 12.20 horas de este jueves cuando agentes en servicio de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para que se personaran en la calle Don Sancho, donde un individuo estaría amenazando con un cuchillo a una mujer.

La rápida y comprometida actuación de varias personas evitó un trágico desenlace, en concreto dos mujeres que observaron la agresión y dieron la voz de alarma y un ciudadano que, al oír gritar a una mujer, no dudó en salir de su establecimiento y sin pensarlo agarró al hombre por la espalda y al intentar separarle de la mujer que atenazaba se percató entonces que portaba un cuchillo de cocina.

Al verlo, le sujetó el brazo que esgrimía el arma, y abriéndole la mano, tirando de los dedos, consiguió arrebatarle el cuchillo, tirándolo al suelo.

Una vez en el lugar, los funcionarios se encontraron al agresor retenido en un establecimiento por el varón que se enfrentó a él, y la víctima a escasos metros acompañada de las mujeres que dieron la voz de alarma.

Inmediatamente, los funcionarios actuantes procedieron a detener al varón, de 78 años, y tras comprobar que la víctima era su ex pareja se hizo cargo la Sección de Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

El detenido, que tenía vigente una prohibición de aproximarse a su ex mujer y había estado ya en prisión por otro episodio violento contra su expareja, no mostró en ningún momento arrepentimiento por lo ocurrido. "La voy a matar, me ha arruinado la vida, lo único que me arrepiento es haber fallado", advirtió.

El arrestado ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha decretado su ingreso en prisión.

La detención fue practicada por agentes de la Comisaría Provincial de Valladolid.