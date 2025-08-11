Detenido en Valladolid tras ser sorprendido 'in fraganti' mientras sujetaba por los codos a su pareja

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Valladolid - POLICÍA LOCAL - Archivo

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años ha sido detenido después de que fuera sorprendido 'in fraganti' mientras maltrataba a su pareja en plena calle, en el barrio de Las Delicias, según informaron a Europa Press fuentes de la Policía Local.

El suceso hoy conocido se produjo sobre las 06.15 horas de este domingo, cuando una patrulla transitaba en su vehículo oficial por el entorno de la calle Hornija, momento en el que observó cómo una mujer visiblemente asustada era sujetada por los codos por un varón que, como pudieron comprobar más tarde los agentes, era la pareja de la agredida.

Ante tal situación, los policías se entrevistaron con la víctima por separado y ésta, de 34 años, les indicó que el varón se encontraba muy borracho y tenía miedo de entrar con él en el domicilio. Además, la mujer les explicó que ese mismo día su pareja ya la había agredido en varias ocasiones y tirado fuertemente del pelo.

Los agentes interrogaron entonces al varón y éste alegó que su pareja se encontraba muy enfadada porque llevaba mucho tiempo fuera de casa.

Una vez interrogados ambos, los funcionarios policiales optaron por detener al hombre por un delito de violencia de género.