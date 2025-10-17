Detenido en Valladolid por sustraer de un camión la cartera de un repartidor y gastar 5 euros con su tarjeta

Archivo - Suc.- Detenido un hombre por violencia de género tras fugarse su hijastra de casa en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón por sustraer de un camión la cartera del repartidor que lo conducía y hacer un pago de 5,65 euros con una de sus tarjetas bancarias e intentar varias veces hacer otros pagos.

El arresto se ha producido este miércoles, 15 de octubre, aunque los hechos se remontan dos meses atrás, al 7 de agosto, cuando un repartidor de supermercados descargaba mercancía en un establecimiento a las 7.15 horas en la calle Fuente El Sol.

En un momento dado, autores desconocidos accedieron a la cabina del camión que conducía, para lo que aprovecharon que la puerta del vehículo no cerraba correctamente tras una reciente reparación.

El denunciante se percató posteriormente de que sus pertenencias habían sido manipuladas y observaron que los guantes situados en la bandeja entre los asientos estaban movidos. Al revisar el lugar, comprobó que su cartera -oculta bajo un trapo- había desaparecido.

Antes de poder cancelar sus tarjetas bancarias, se efectuó un cargo de 5,65 euros en una expendeduría a las 9.31 horas y se intentaron realizar tres cargos consecutivos de 40,44 euros a las 9.41 y 9.42 horas en el supermercado de la misma calle, los cuales no se completaron al encontrarse ya bloqueadas las tarjetas.

Entre los efectos sustraídos se encuentran su Documento Nacional de Identidad, el permiso de conducir, tarjetas sanitarias y tarjetas de crédito. Tras las gestiones oportunas llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional, se logró la identificación y detención del presunto autor a primera hora de la tarde del 15 de octubre.

La Policía ha realizado las diligencias correspondientes con el detenido, que fue puesto en libertad tras comunicación al juzgado competente.