Detenido en Valladolid por tratar de robar una colonia y romper la tibia a una empleada que trató de detenerlo. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón que trató de hurtar una colonia en un establecimiento comercial y luego lesionó a una empleada, que sufrió la fractura de tibia, que junto a otro compañero había tratado de impedir su huida, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La Policía Local intervino previamente en un establecimiento comercial del barrio de La Rondilla tras recibir un aviso por un incidente ocurrido el pasado 13 de marzo en el que una trabajadora resultó lesionada durante un forcejeo con un varón que intentaba abandonar el local sin abonar un producto.

La empleada denunció que reconoció al individuo al acceder al establecimiento, ya que en una ocasión anterior se había apoderado de una colonia sin pagar su importe. Tras revisar las cámaras de seguridad de aquel día, comprobaron que el varón sustrajo un frasco valorado en 45 euros y abandonó el local sin satisfacer el pago.

En la fecha de los hechos, este pasado lunes, al identificar nuevamente al individuo, la trabajadora y un compañero se dirigieron a él para reclamarle el importe pendiente. El varón se negó a abonarlo, alegando diversas excusas, y trató de abandonar el establecimiento.

Ambos empleados se interpusieron en la puerta para impedir su salida, momento en el que el varón forcejeó con ellos. Según la denunciante, el individuo los agarró y los lanzó hacia un lado para apartarlos, provocando que ella cayera al suelo y se doblara la rodilla, quedando impedida para levantarse.

Un cliente que se encontraba en el interior del local presenció la situación, cerró la puerta para evitar la huida del varón y solicitó asistencia policial a través del 112. A la llegada de los agentes de Policía Local, se informó a los trabajadores de los pasos a seguir.

Debido al fuerte dolor que presentaba la empleada en la pierna izquierda, los agentes solicitaron asistencia sanitaria. Una ambulancia la trasladó al Hospital Clínico Universitario, donde tras diversas pruebas se le diagnosticó fractura de meseta tibial derecha.

Recibida la denuncia en dependencias de la Policía Nacional de Valladolid y debido al alcance de las lesiones sufridas por la víctima, los agentes del Grupo 3º iniciaron la investigación para determinar la autoría de los hechos y han logrado identificar plenamente al presunto autor, a quien agentes de la Policía Nacional detenían este lunes por un delito lesiones, quedando posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.