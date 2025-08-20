Detenido en una zona de ocio de Salamanca con speed y dinero en metálico

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública al registrarle en una zona de ocio de Salamanca e incautarle speed y dinero en metálico.

Los hechos sucedieron mientras los agentes de la Policía realizaban labores de prevención en las zonas de ocio nocturno de la capital salmantina y observaron cómo un hombre, al detectar su presencia, realizaban movimientos evasivos.

Por esta razón, procedieron a su identificación y al registro de sus pertenencias, tal y como informa la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el mismo, le intervinieron sustancias estupefacientes y una considerable cantidad de dinero en billetes de distinta cuantía. La sustancia localizada es speed y se le encontró distribuida en dos envoltorios, con un peso total de 2,8 gramos. También se localizaron numerosos billetes de distintas cantidades en distintos bolsillos.

En vista de los hechos, los agentes policiales procedieron a la detención del hombre como autor de un delito contra la salud pública. Fue trasladado a dependencias policiales junto con todo lo intervenido, donde una vez realizados los trámites oportunos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.