Detenidos en Valladolid al ser reconocidos por arrestos anteriores tras intentar pargar con una tarjeta robada

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre y una mujer como presuntos autores del robo del interior de un coche de ropa, dinero y una cartera con documentación y una tarjeta con la que intentaron pagar en una establecimiento, tras lo que fueron reconocidos por los agentes en las grabaciones de seguridad al haber sido detenidos en otras ocasiones.

Los arrestos se produjeron este martes, 21 de octubre, después de que un mes antes denunciara en dependencias de la Comisaría de Delicias que había dejado estacionado su vehículo en la vía pública y horas después recibió dos notificaciones de dos cargos de compras de un establecimiento de Valladolid que él no había realizado, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Por ello, se acercó hasta el vehículo para descubrir que habían accedido al interior del mismo y se habían llevado tres bolsas de ropa y una cartera que contenía documentación y una tarjeta bancaria a su nombre, además de 330 euros en efectivo.

En la denuncia indicó que la segunda transacción bancaria que se intentó realizar con su tarjeta había sido rechazada por carecer de fondos en esa cuenta.

Cuando la denuncia fue puesta en conocimiento del grupo de investigación correspondiente, los agentes de policía iniciaron las pesquisas, que se centraron en el visionado de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se efectuaron los pagos.

En el momento en el que uno de los agentes revisaba dichas imágenes reconoció sin ningún género de dudas a los dos jóvenes que efectuaron el pago con la tarjeta sustraída, una mujer y un hombre, por haber sido detenidos en otras ocasiones por hechos similares.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional iniciaron los trámites tendentes a la localización y detención de la mujer y el hombre, dando fruto en la mañana del día 21 de octubre, al ser los dos detenidos como presuntos autores de un delito de hurto y un delito de estafa.

A ambos detenidos se les tomó declaración en dependencias policiales y, tras poner en conocimiento de la autoridad judicial lo ocurrido, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.