La DGT prevé 1,4 millones de desplazamientos hasta el final de las fiestas navideñas

Archivo - Patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL LEÓN - Archivo

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que 1,4 millones de vehículos se desplazarán en Castilla y León desde hoy y hasta el final de las fiestas navideñas.

Este viernes, a las 15.00 horas, da comienzo la segunda fase de la operación Navidad 2025, con un dispositivo que se prolongará hasta las 23.59 de la noche del jueves 1 de enero de 2026 y cuyo objetivo es velar por la seguridad de los conductores y pasajeros.

En la Comunidad para la Operación Año Nuevo se esperan 836.000 desplazamientos de largo recorrido y para la de Reyes 605.000 trayectos, según ha informado la Jefatura Provincial de Trafico de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 18.00 y las 21.00 de hoy viernes 26, entre las 10.00 y las 13.00 horas del sábado 27 y entre las 19.00 y las 21.00 horas del domingo 28 de diciembre.

Al coincidir en jueves los dos días festivos --Navidad y Año Nuevo--, la segunda y tercera fase del dispositivo especial se suceden sin descanso desde las 15.00 horas de hoy y hasta la medianoche del seis de enero de 2026.

En este caso, las horas más contraproducentes para viajar se concentrarán entre las 18.00 y las 21.00 del viernes 2 de enero, entre las 10.00 y las 13.00 horas del sábado 3 y entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Tráfico ha previsto entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante balizamiento, conos y señalización en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.

Se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos de carreteras, fechas y hora.

Para poder ejecutar todas estas medidas, la DGT cuenta con funcionarios, personal técnico especializado que atienden los Centros de Gestión de Tráfico; agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y empleados de las empresas de conservación, de vías en régimen de concesión dependientes del Ministerio de Transporte y del resto de los titulares de carreteras, así como personal de los servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos.