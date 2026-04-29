La DGT prevé más de 700.000 desplazamientos en CyL para el puente del 1 de mayo cuyo dispositivo arranca mañana

Retención en la A-6 a su paso por Rueda (Valladolid). - DGT

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 725.000 movimientos de largo recorrido por carretera para el puente del 1 de mayo en Castilla y León, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo.

Se trata de una cifra inferior a la de años anteriores debido a que el día 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio, aunque la previsión de movimientos diarios --en torno 180.000-- es ligeramente superior a la registrada el año pasado, según ha detallado la DGT a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por provincias, se estiman 116.000 desplazamientos en Valladolid, 105.000 en Burgos, 94.000 en Segovia y 87.000 en León, mientras que en el resto de territorios las previsiones son de 80.000 en Ávila, 73.000 en Palencia y Salamanca respectivamente, 54.000 en Zamora y 43.000 en Soria.

Para dar cobertura a estos desplazamientos, la DGT contará con la "máxima disponibilidad" de sus recursos humanos(agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, personal del Centro de Gestión de Tráfico Norte, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), que trabajarán para facilitar la movilidad y velar por la seguridad.

En esta labor se emplearán todos los medios técnicos de los que dispone la DGT como radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Este despliegue permitirá poner en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, con el objetivo de gestionar el importante movimiento de vehículos que se concentrará en un corto periodo de tiempo, menor que en otras ocasiones, y con orígenes y destinos similares.

En estos días, los desplazamientos de largo recorrido convivirán con trayectos cortos, cuyos destinos principales serán zonas turísticas de costa y litoral, así como zonas turísticas de montaña y segundas residencias.

Para favorecer la fluidez en las zonas más conflictivas, el operativo contempla la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria para aligerar la congestión al aumentar la capacidad de la vía y distribuir el tráfico.

Además, se propondrán recorridos alternativos con el objetivo de aliviar el tráfico por el centro de la península, que será la zona con mayor presión circulatoria. Estos itinerarios ofrecerán opciones a los conductores que circulen en el sentido de mayor intensidad de tráfico, pero también a los que vayan en sentido contrario y puedan resultar "penalizados" por alguna de las medidas regulatorias establecidas.

Por otro lado, se paralizarán las obras en las carreteras, tanto para evitar la congestión que pueden originar al reducir el número de carriles disponibles como para mejorar la seguridad vial de conductores y operarios.

Asimismo, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Todas estas medidas, además del dispositivo especial por comunidades autónomas, se puede consultar en el siguiente enlace de la web de la DGT: https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/