La DGT recomienda consultar el estado de las carreteras ante nevadas "copiosas" esta noche en varias provincias de CyL

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado a los conductores que se tengan que desplazar por carretera esta tarde-noche y a lo largo de mañana, miércoles 28 de enero, que planifiquen su viaje y que antes de emprenderlo consulten las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, la DGT ha explicado que desde esta tarde "y principalmente por la noche" las precipitaciones en forma de nieve podrían caer "de manera copiosa" en provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos, donde la Aemet ha activado avisos naranjas, a los que se sumará el resto de las provincias de Castilla y León.

La DGT ha insistido en que esta circunstancia puede dificultar la circulación por carretera por lo que hace hincapié en la "importancia" de mantenerse informado, además de ir equipados con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.

Y recuerda que en episodios de nevadas estas precipitaciones pueden afectar a la circulación tanto en las vías comarcales y locales como en las carreteras de alta capacidad, autopistas y autovías, entre las que cita la A-6 Madrid-A Coruña; la AP-6 Guadarrama (Madrid)-Adanero (Ávila); la AP-61 Segovia-San Rafael; la AP-51 Ávila-Villacastín; la A-1 Madrid-Burgos; la AP-1 Burgos-Vitoria; la A-2 Madrid-Calatayud y la A-52 Benavente (Zamora)-Ourense.

La DGT ha hecho extensible esta situación de precaución a la ibérica riojana, serranía de Cuenca, Teruel, Navarra, Zaragoza, Huesca y Comunidad de Madrid, con avisos amarillos, y ha insistido en que la borrasca Joseph está dejando "fuertes lluvias y vientos en amplias zonas de la Península".