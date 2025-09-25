El 'Día de la Hispanidad' contará con actos culturales, artísticos y gastronómicos durante casi 20 días en Valladolid

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado hoy, 25 de septiembre , el programa 'La grandeza de los hispano' junto al director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, el director de la Fundación Castilla y León - ACTO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La veintena de actividades se desarrollará en Valladolid entre los días 30 de septiembre y 17 de octubre por el 'Día de la Hispanidad', entre las que figuran exposiciones culturales, mesas redondas, conferencias, un desfile de banderas, actividades artísticas como el teatro y la poesía y el I Rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad'.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado hoy el programa 'La grandeza de los hispanos' en un acto desarrollado en la sede del Patio Herreriano y al que han asistido igualmente el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo; el director de la Fundación Castilla y León, Juan Zapatero, y el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Emilio Martín.

"Valladolid pedía más, pedía compartir más nuestras tradiciones y nuestra cultura, y por lo tanto teníamos que seguir creciendo", ha declarado la concejala en referencia a la primera vez que realizaron el programa de actividades.

Precisamente, el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, ha indicado que "la hispanidad, más allá de la conmemoración, es una realidad cultural y simbólica que invita a mirar hacia atrás con rigor, pero también a pensar en presente y en futuro".

La programación en torno a la Hispanidad contará con actividades conmemorativas centradas en el 556 aniversario del casamiento de los Reyes Católicos en el Palacio de los Viveros en Valladolid.

"La hispanidad es un puente entre países hermanos y es una mirada común a un futuro desde una historia compartida", ha destacado Juan Zapatero acerca de la celebración.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

La programación arrancará el martes 30 de septiembre con visitas dramatizadas a la Casa Colón bajo el título 'Fray Bartolo', con pases escolares de lunes a viernes en horario de mañana, y los viernes, sábados y domingos para público familiar.

Las actividades continuarán con el ciclo de mesas redondas 'Huellas de la Hispanidad' en el Círculo del Recreo los días 7,8 y 9 de octubre a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera mesa, 'Cocina de ida y vuelta', contará con la moderación del presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, Julio Valles, y la intervención de los chefs Carlos Prieto y Palmira Soler.

La segunda mesa, 'Huellas de mujer en la conquista de América', tendrá como moderadora a la magistrada Ana Carrascosa y reunirá a Onitze Domínguez Rodríguez y a Javier Santamarta.

La cita acabará el día 9 con 'La huella de la Controversia de Valladolid en el ordenamiento jurídico español' y la moderará el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza. En esa mesa intervendrá el jurista y excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, y el decano de la Facultad de Derecho y director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, Javier García Medina.

Ese mismo día se inaugurará la exposición cartográfica 'Cristóbal Colón y el descubrimiento de nuevos espacios' en la Casa-Museo de Colón, con entrada libre hasta el 21 de diciembre.

También el 9 de octubre, y hasta el día 12, se iniciará el 'I Rally gastronómico Sabores de Hispanidad', con tapas y bebidas a 4,50 euros y habrá un certamen que repartirá un primer y segundo premio a las mejores tapas hispánicas.

Por su parte, la Sala Municipal de 'Las Francesas' abrirá sus puertas para las exposiciones de arte y cultura precolombina 'Mundus novus', del 10 de octubre hasta el 23 de noviembre, y 'Almas de América, Arte y mito precolombino', en La Pasión, hasta el 25 de enero de 2026.

El sábado 11 de octubre, el Palacio Real acogerá actividades familiares bajo el título 'La aventura de la Hispanidad', con entrada libre de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

A la conclusión de este programa habrá un desfile de banderas de los países de Hispanoamérica que recorrerá la Plaza de San Pablo, calle Cadenas de San Gregorio, donde los abanderados conmemorarán el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, para continuar hasta la Casa Zorrilla donde, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el festival 'Unidos por la música', con la actuación de diferentes grupos de los colectivos hispanos de la ciudad. La entrada será gratuita con invitación y podrá solicitarse en Casa Zorrilla desde el 5 de octubre.

El mismo sábado, en el Teatro Calderón habrá una representación de 'Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro', a las 19.30 horas.

El propio día de la Hispanidad, 12 de octubre, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, presidirán el acto institucional del 'Día de la Hispanidad' en la Casa Consistorial. El cónsul honorario de Perú en Castilla y León, José Carlos Palomino Vergara, dará lectura al manifiesto que será clausurado por el grupo musical, Encaje de Boleros.

La segunda cita literaria será el recital de otoño de 'Los Poetas del Campo Grande', el lunes 13 de octubre, a las 12.30 horas en la Rosaleda de Núñez de Arce del Campo Grande.

Las conferencias, los días 15 y 17 de octubre, a las 19.30 horas, se centrarán en el matrimonio de los Reyes Católicos. En la primera, el catedrático de Historia del Arte de la UVA Miguel Ángel Zalama abordará el patrimonio artístico de Isabel la Católica en el extranjero, mientras que la profesora de la UVA Isabel del Val hablará sobre la boda el segundo día.

La misma tarde del 17, a las 18.30 horas, se realizará una ofrenda floral frente al Monumento a los Reyes Católicos en el jardín anexo al Palacio de Santa Cruz, lo que supondrá el broche a las actividades por el 'Día de la Hispanidad'.