Díaz anuncia "medidas quirúrgicas" para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Irán y control de márgenes

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrece declaraciones a los medios tras un encuentro con comités de empresas en situación de ERE o deslocalización abiertos, en el Museo del Patio Herreriano

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo central actuará "de manera quirúrgica" para hacer frente a las consecuencias generadas por el conflicto en Irán, entre las que ha citado medidas laborales y el control de márgenes de beneficios, "de los que nunca hablan el PP ni las empresas de este país", ha reprochado.

"Haremos lo que sea menester", ha garantizado la ministra de Trabajo, que ha precisado que las medidas serán "probablemente" escalonadas y en función del impacto de la "guerra ilegal" en Irán. "Vamos a ir tomando y modulando distintas medidas", ha insistido Díaz en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid momentos antes de viajar a Madrid para asistir a una reunión para analizar las propuestas, un encuentro al que seguirán más reuniones esta semana "para tomar medidas próximamente, la semana que viene", ha apostillado.

La ministra se ha referido a distintas medidas que irán desde lo laboral al mantenimiento y sostenimiento de las empresas y a la corrección del impacto por el crecimiento de los precios energéticos y la repercusión en la cesta de la compra y ha reiterado: "No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios".

En este punto y preguntada por la petición de los empresarios de eliminar el IVA de los productos de la cesta de la compra, ha recordado que cuando se han bajado impuestos en algún producto alimenticio sólo se han ensanchado los beneficios de las grandes multinacionales de la distribución en España por lo que ha insistido en la necesidad de "actuar de manera quirúrgica" en "algunos impuestos" y en "algunos productos" en los que podría tomarse esa decisión.

Dicho esto, ha reiterado que la cuestión pasa por controlar los precios, "sobre todo en las grandes cadenas de la alimentación" de España, ha ironizado sobre que nunca escucha hablar de beneficios excesivos y ha hecho pedagogía para recordar la bajada del IVA en algunos productos que "no dejaban de crecer en cualquiera de los supermercados de nuestro país".

"Lo que le pido a las patronales de la distribución en España es que se comprometan con su país y pueden tomar acuerdos colectivos entre ellos para fijar precios, aquilatar los precios y, desde luego, no aprovechar las crisis para enriquecerse todavía más", ha exigido en concreto.

Díaz ha mandado un "mensaje de tranquilidad absoluta" a los trabajadores, a los que el Gobierno va "a acompañar". "Vamos a defender a las empresas, a todo el tejido productivo, a los autónomos y a las autónomas y, por supuesto, a las familias por el impacto que está teniendo el coste energético hoy en nuestras vidas", ha aseverado tras lo que ha pedido a las empresas "que aporten y arrimen el hombro" en una situación "muy grave, como consecuencia de la guerra ilegal que Trump está propiciando en Irán".

Por último, la vicepresidenta segunda ha recordado que con la guerra de Ucrania se suspendió el impuesto de producción a la electricidad y ha reiterado que el Gobierno central puede actuar y lo va a hacer "si es menester hacerlo". "Por tanto, sí, el Gobierno de España hará lo que tengamos que hacer, ahora bien, va también de control de precios", ha concluido.