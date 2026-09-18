Díaz Pico ve en el legado de Santa Teresa, la efeméride de Felipe II y el Jacobeo "grandes oportunidades para el turismo

Diaz Pico durante la celebración en Lerma del Día del Turismo. - JCYL

LERMA (BURGOS), 18 (EUROPA PRESS)

EL consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Alberto Díaz Pico, ha destacado la "importancia" de tres grandes efemérides que se celebran en la Comunidad y con una gran "proyección turística y cultura" como son el legado de Santa Teresa de Jesús, el V Centenario del nacimiento de Felipe II en 2027 y el Jacobeo 2027.

"Tenemos ante nosotros tres grandes efemérides y acontecimientos que pueden marcar el turismo y la proyección internacional" del patrimonio de la Comunidad "durante los próximos años", ha aseverado Díaz Pico durante la inauguración del Día del Turismo de Castilla y León, que se celebra en Lerma, Burgos, bajo el lema 'Ponte en marcha en el Jacobeo 2027'.

Al respecto, el consejero ha afirmado que son ocasiones "excepcionales" para proyectar la historia y el patrimonio de la Comunidad "y, al mismo tiempo, generar actividad y oportunidades en el territorio".

El V Centenario del nacimiento de Felipe II, que se conmemorará en 2027, permitirá poner en valor la estrecha vinculación del monarca con Castilla y León; la figura de Santa Teresa de Jesús mantiene una "especial vinculación" con la Comunidad a través de los numerosos lugares relacionados con su vida y su obra, entre ellos Ávila, Valladolid, Alba de Tormes, Segovia, Palencia y Burgos, con un importante patrimonio cultural y turístico en torno a su legado.

Por su parte, sobre el Jacobeo 2027, Díaz Pico ha recordado que más de la mitad del Camino Francés discurre por Castilla y León, a lo que se suman once Caminos Históricos y seis Caminos Tradicionales.

Por otro lado, Alberto Díaz Pico ha puesto en valor la evolución del empleo turístico en la Comunidad, ya que según los datos facilitados por Turespaña, Castilla y León alcanzó en julio de 2026 "un récord histórico de afiliación" en el sector, con 83.629 personas, un 2,94 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

"Hemos alcanzado un récord histórico de afiliación en el sector turístico, con 83.629 personas trabajando en este ámbito. Detrás de cada cifra hay empleos, empresas y familias que siguen construyendo su futuro en nuestro territorio", ha señalado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes.

A esto, se suma que según los datos del INE, entre enero y julio de 2026, la Comunidad concentró el 17,44 por ciento de los viajeros y el 14,07 por cienti de las pernoctaciones registradas en alojamientos de turismo rural del conjunto de España, "los porcentajes más elevados entre las comunidades autónomas", como ha subrayado Díaz Pico.