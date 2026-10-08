Diez confía en que la militancia leonesa no solicite unas primarias para las elecciones municipales

El alcalde de León, José Antonio Diez, en una imagen reciente. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha confiado en que la militancia no solicite unas primarias para decidir el candidato socialista a la Alcaldía, ya que, como ha explicado en reiteradas ocasiones, los regidores tienen derecho a repetir como cabezas de lista a no ser que la mitad más uno de los militantes de la Agrupación opte por votar a su representante y de momento no se han producido movimientos en ese sentido.

"Insistir en que yo no estoy sujeto a ningún proceso de primarias, creo que ya ha quedado claro que tan solo si la militancia lo solicita, cosa que tampoco veo que lo vaya a hacer, pero bueno, hay que esperar a los tiempos y los plazos nuevos que han marcado por parte del partido a nivel federal", ha añadido.

En cuanto a los plazos de las candidaturas para los próximos comicios electorales municipales, ha explicado que la presentación de las mismas no se ha paralizado a causa de la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, por lo que los tiempos fijados para los alcaldes que vuelven a presentarse se mantiene. No obstante, el proceso posterior sí se ha paralizado a causa de la convocatoria electoral nacional.

En su caso, ha presentado en dos ocasiones su candidatura. La primera vez ha casi un mes y hace un par de días por segunda vez para cumplir "escrupulosamente" con lo establecido en el reglamento.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Rectorado de la Universidad de León, donde ha asistido a la apertura del IV Encuentro de Asociaciones de Párkinson de Castilla y León.