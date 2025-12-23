Diez (León) pide al PSOE que considere la opción de abstenerse en Extremadura para que el PP gobierne sin Vox

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación del PSOE en la capital leonesa, José Antonio Diez, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación del PSOE en la capital leonesa, José Antonio Diez, ha solicitado este martes al partido que considere la opción de la abstención para evitar que el PP dependa de Vox en el gobierno autonómico de Extremadura, una postura que también ha planteado el expresidente extremeño socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Esta propuesta, según ha señalado, no es algo "nuevo", sino que ya la ha realizado en "muchas más ocasiones". Al respecto, ha reiterado su preferencia por que pueda gobernar la lista más votada o, "yendo más allá", lo más adecuado sería, ha declarado, abordar una modificación de la Ley Electoral que facilite la elección directa de los representantes. "Sí creo que el partido debería considerar esta posición", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que hay otros representantes socialistas como el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra que también se han mostrado partidarios de esta opción. "Es una posición, una propuesta que yo creo que es sensata, coherente y que facilitaría sin lugar a dudas también la gobernabilidad", ha apostillado.

Para Diez no hay "nada extraño" en esta postura. "Otra cosa es que la dirección del partido, que últimamente no anda demasiado acertada, no opine lo mismo. Pero sobre eso no puedo hacer nada", ha concluido.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Palacio del Conde Luna, donde ha participado en la presentación del libro 'Un paso de fe. Crónica de la peregrinación del Nazareno a Roma'.