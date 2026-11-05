Diez millones para mejorar la accesibilidad en viviendas de mayores, incluida la sustitución de bañeras por duchas

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social destinará en 2027 diez millones de euros a un nuevo programa de mejora de la accesibilidad en las viviendas de las personas mayores, que financiará actuaciones como la sustitución de bañeras por platos de ducha y otras adaptaciones para eliminar barreras arquitectónicas, prevenir accidentes domésticos y favorecer la permanencia en el hogar.

El consejero del ramo, Alejandro Vázquez, ha destacado esta partida durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar los presupuestos de su departamento.

El mencionado programa dotado con diez millones busca reforzar la autonomía personal y facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual y desarrollar su proyecto vital "con seguridad, independencia y calidad de vida".

Con el mismo objetivo, la Consejería pondrá en marcha una nueva línea de adaptación de viviendas y ayudas técnicas mediante sistemas de control domótico, dotada con 800.000 euros en 2027 y destinada a personas con graves dificultades de movilidad.

Estas actuaciones se enmarcan en los 1.277 millones de euros presupuestados para las políticas de servicios sociales, que atenderán tres grandes prioridades, el fomento de la calidad de vida de las personas mayores, la atención a las personas con discapacidad y los cuidados de larga duración y la atención a la dependencia.

Así, las actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores contarán con un total 410,5 millones de euros, que presentan un incremento del 34,8 por ciento, para favorecer el envejecimiento activo y saludable, prevenir la soledad no deseada, reforzar la autonomía personal y mejorar la protección frente a situaciones de vulnerabilidad.

Entre las medidas figura la financiación de la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, formada por más de 1.500 asociaciones en las que participan más de 136.000 personas mayores.

También se ampliará la oferta de actividades culturales, formativas, recreativas y de participación social a través del Club de los 60 y del Carné 60 Castilla y León, que cuenta con más de 368.000 socios.

A ello se sumará la financiación del Programa Interuniversitario de la Experiencia, especialmente en el medio rural, que dispone de 42 sedes y más de 6.600 alumnos, así como nuevos Espacios de Encuentro para personas con especiales dificultades derivadas del aislamiento social.

Otro de los objetivos para 2027 será la prevención del maltrato y la lucha contra los fraudes, con campañas informativas y formación para reconocer estafas y abusos económicos, especialmente los relacionados con medios digitales, comunicaciones telefónicas, operaciones bancarias y contratación de servicios.

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

En el apartado de atención a las personas con discapacidad, la Consejería contará con 301 millones de euros, lo que supone un incremento del 40,7 por ciento, que se distribuirán en actuaciones específicas como la Atención Temprana, a la que se destinarán cinco millones para consolidar un servicio que "atiende toda la demanda sin lista de espera".

En el ámbito universitario, se mantendrá la colaboración con las cuatro universidades públicas de Castilla y León para promover la inclusión de las personas con discapacidad mediante actuaciones de sensibilización, apoyo al alumnado, eliminación de barreras y desarrollo de programas innovadores.

Asimismo, la inclusión laboral continuará también como una de las principales líneas de actuación, con 11,1 millones de euros para los programas de inserción sociolaboral.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La tercera prioridad en el ámbito de servicios sociales se centrará en los cuidados de larga duración y la atención a la dependencia, con el objetivo de avanzar hacia un modelo que permita a las personas permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible.

En este ámbito se encuentra el programa 'A Gusto en Casa', que ha alcanzado a más de 6.360 usuarios en más de un millar de municipios mediante apoyos personalizados, especialmente en el medio rural.

Por su parte, el programa INTecum contará con 5,6 millones de euros para atender a personas con enfermedades avanzadas o en situación de especial complejidad asistencial. Desde su puesta en marcha ha prestado apoyo a 4.340 personas mediante una atención coordinada entre los sistemas sanitario y social, dirigida tanto a los usuarios como a sus familias.

La Consejería mantendrá también una atención específica a las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades altamente incapacitantes, con asistencia especializada en el domicilio, productos de apoyo, adaptación de viviendas, asistencia personal y acompañamiento a las familias cuidadoras.

AYUDA A DOMICILIO y TELEASISTENCIA

Otro de los objetivos será reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio, que supera los 40.000 usuarios. Además de los 22 millones de incremento previstos en la adenda de 2026 del Acuerdo Marco, actualmente en tramitación, la Consejería contempla para 2027 un aumento adicional del 40 por ciento sobre dicha cuantía, en función de la demanda y las necesidades reales de los usuarios, así como la ampliación del servicio de comidas en el medio rural.

Por otro lado, la teleasistencia avanzada contará con 16 millones de euros, un 60 por ciento más, para consolidar un servicio que atiende a cerca de 70.000 personas y al que se prevé incorporar 10.000 nuevos usuarios durante 2027.

Junto al fortalecimiento de los cuidados en el hogar, continuará la modernización de la red de recursos residenciales y de atención diurna mediante la implantación del modelo de atención centrada en la persona y el desarrollo de unidades de convivencia.

De este modo, antes de finalizar 2026 está previsto culminar un incremento de la concertación de plazas residenciales, viviendas y centros de día con casi 500 nuevas plazas.

Por su parte, los 50 millones de incremento contemplados para 2027 permitirán consolidar la red de atención residencial y de cuidados de larga duración y ampliarla en, al menos, otras 200 plazas.

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

Por último, la Consejería potenciará la atención sociosanitaria mediante una estrategia de coordinación de procesos y actuaciones entre los profesionales de los ámbitos sanitario y social para favorecer una atención continuada en función de las necesidades de cada persona.

En este marco, las Unidades de Convalecencia Sociosanitaria permiten ofrecer simultáneamente cuidados sociales y sanitarios de baja intensidad y favorecer la recuperación funcional de personas en situación de dependencia o con procesos crónicos complejos, tal y como ha expuesto el consejero.

El objetivo es evitar ingresos innecesarios y reducir estancias prolongadas en el sistema sanitario mediante una atención "más integrada, eficiente y centrada en las necesidades de cada persona".