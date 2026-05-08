Diez pide para León el "mismo trato" que otros lugares para una terminal de carga y ve decepcionante la postura de AENA

El alcalde de León, José Antonio Diez. - EUROPA PRESS

LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado que la visita y declaraciones realizadas el pasado miércoles por la directora general de Aeropuertos de AENA, Elena Mayoral, ha sido "muy decepcionante" y ha solicitado para el aeródromo leonés "el mismo trato" que tienen otros territorios como el País Vasco.

En concreto, Elena Mayoral, en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, dejó en manos de operadores privados el desarrollo de la terminal de mercancías del Aeropuerto de León, cuyas instalaciones cuentan, según explicó, con "todas las condiciones" e infraestructura necesarias para su desarrollo.

Ante esta postura, José Antonio Diez ha señalado que le habría pedido a Mayoral si hubiera estado presente en la reunión que a León se le dé "el mismo trato" que a otros territorios como Vitoria, donde "no se habla de la iniciativa privada". "Ahí AENA y el Ministerio está poniendo para hacer las infraestructuras, urbanizaciones necesarias para que esa terminal funcione y luego sí, la iniciativa privada será la que llegue y la que desarrolle y potencie la terminal", ha agregado.

En este contexto, ha lamentado que Mayoral haya dado esta contestación a los leoneses y, en su opinión, es "muy decepcionante". "Otra vez perdiendo el tiempo, perdiendo oportunidades, porque igual para cuando nos hagan la terminal de carga, si alguna vez se hace, pues ya estamos en otros modos de transporte", ha apostillado.

Por otra parte, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que el Ayuntamiento de León no haya estado invitado a la reunión mantenida con la representante de AENA, ya que forma parte del Consorcio del Aeropuerto con la misma aportación y derechos que la Diputación Provincial.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en la Era del Moro, donde ha presidido los actos celebrados con motivo de la conmemoración del Día de Europa, que también ha contado con representantes de la Universidad de León (ULE), la Diputación Provincial y la delegación territorial de la Junta en León, entre otros.