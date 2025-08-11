La Diócesis de Astorga (León) se solidariza con los afectados por los incendios en la provincia

ASTORGA (LEÓN), 11 (EUROPA PRESS)

La Diócesis de Astorga ha mostrado este lunes su solidaridad y apoyo a todos los afectados por los incendios registrados en la provincia en las últimas 48 horas, especialmente desde la tarde del domingo a los damnificados por los fuegos en dicha demarcación que incluso han provocado daños en viviendas, negocios y una parte importante del patrimonio natural, obligando a confinar o desalojar algunas poblaciones.

En el incendio originado en Yeres, la Diócesis astorgana, a través de un comunicado recogido por Europa Press, precisa que se han desalojado o confinado las poblaciones de Yeres, Las Medulas, Carucedo, Voces, Orellán, La Chana y Borrenes, así como a las de Llamas de Cabrera, Santalavilla y Montes de Valdueza, además de a los vecinos de Uña de Quintana, Cubo de Benavente, Molezuelas de la Carballeda y Congosta.

Además, hay otros seis incendios activos en diferentes lugares de El Bierzo y un importante incendio de Chandrexa de Queixa, en la provincia de Ourense, que ha arrasado ya más de 900 hectáreas.

El Administrador diocesano se ha puesto en contacto con los párrocos de las parroquias afectadas, así como con varios de los alcaldes de estos territorios, para manifestar la cercanía a todos los afectados y ponerse a disposición de las autoridades civiles en la ayuda y la atención a todas las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios.

Asimismo, desea manifestar su agradecimiento por el esfuerzo "encomiable" que todos los servicios de extinción y las autoridades civiles están realizando, al tiempo que agradece igualmente la cercanía de la diócesis hermana de Zamora que, en la persona del párroco de Benavente, ha manifestado también su colaboración para todo lo que sea necesario.

"Finalmente, nuestra iglesia particular se une en oración para que estos incendios sean extinguidos lo antes posible, para que los afectados puedan recuperar cuanto antes la normalidad de sus vidas y para que juntos cuidemos y preservemos nuestra casa común que es la tierra en la que vivimos", concluye el administrador diocesano de Astorga.