La diócesis de Palencia presenta unas cuentas "saneadas" con 13 millones de ingresos y gastos

Presentación del Día de la Iglesia Diocesana. - EUROPA PRESS

PALENCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diócesis de Palencia ha presentado su memoria económica del año 2025 con un presupuesto de algo más de 13 millones de euros de gastos e ingresos "equilibrados".

El obispo de Palencia, Mikel Garciandía, y el ecónomo diocesano, Tirso Castrillo, han desgranado las cifras durante la presentación de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, que también ha servido para dar a conocer la nueva página web del obispado.

Las cuentas reflejan unos ingresos y gastos totales de 13.011.887,15 euros, con un balance en el que destaca la asignación y las aportaciones de los fieles.

El apartado de gastos se centra en el mantenimiento del patrimonio y el funcionamiento ordinario de la Iglesia dividido en diferentes capítulos. La principal fuente de financiación procede de la asignación tributaria del IRPF, que aportó 4.053.223,34 euros, el 31,15 por ciento del total de ingresos.

A esta cantidad se suman 2.594.761,90 euros procedentes de aportaciones directas de los fieles, que representan el 19,94 por ciento del presupuesto, y 2.951.783,93 euros obtenidos a través de patrimonio y otras actividades, equivalentes al 22,69 por ciento.

Los ingresos por servicios, subvenciones públicas corrientes e instituciones diocesanas alcanzaron 2.329.555,68 euros, mientras que el Fondo Común Interdiocesano aportó 1.082.562,30 euros.

En el apartado de gastos, la mayor partida correspondió a la conservación de edificios y a los gastos de funcionamiento, que absorbieron 2.942.192,91 euros, el 22,61 por ciento del total.

Las acciones pastorales y asistenciales supusieron un desembolso de 1.716.122,60 euros, mientras que la retribución del clero alcanzó 1.036.792,48 euros y la del personal seglar 632.349,33 euros.

A partir de estas cifras, el obispado de Palencia también ha explicado la labor desarrollada durante el año 2025, con una intensa actividad pastoral, educativa, social y cultural que ha llegado a miles de personas de toda la provincia.

La actividad de la Iglesia en Palencia se extiende por toda la provincia, con 471 parroquias y una amplia red de servicios pastorales, educativos y asistenciales que durante el pasado año atendieron a 6.365 personas a través de 44 centros.

La diócesis cuenta con 164 sacerdotes, 360 religiosas y religiosos, 168 monjas y monjes de clausura, 219 catequistas, tres diáconos permanentes, 13 monasterios y 471 parroquias repartidas por la provincia. También destaca su dimensión misionera, con 351 misioneros vinculados a la Iglesia palentina.

ACTIVIDAD EDUCATIVA

La actividad educativa también tiene un peso importante. La diócesis dispone de 14 centros católicos concertados en los que estudian 5.813 alumnos. Además, 5.954 estudiantes cursan Religión en centros públicos y otros 5.684 lo hacen en la enseñanza concertada, impartida por 48 y 119 docentes, respectivamente.

Los datos reflejan también las cifras de celebraciones del pasado año, con 531 bautizos, 464 confirmaciones, 672 primeras comuniones y 90 matrimonios. A ello se suman las nueve fiestas religiosas declaradas de interés turístico regional, nacional o internacional.

En cuanto a la labor social de la Iglesia Diocesana, figuran 16 centros asistenciales para mitigar la pobreza, que atendieron a 2.012 personas; nueve residencias y centros para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad, con 433 usuarios; un centro para emigrantes y refugiados, que prestó atención a 661 personas; dos centros de promoción del empleo, con 467 beneficiarios, y un centro de rehabilitación para drogodependientes, que atendió a 120 personas.

Por otra parte, los 264 voluntarios de Cáritas ayudaron a 3.091 personas, mientras que los 253 voluntarios de Manos Unidas desarrollaron cinco proyectos presupuestados en 259.415 euros que llegaron a más de 124.000 beneficiarios.

En cuanto al patrimonio, la diócesis gestiona 195 bienes inmuebles de interés cultural y ha puesto en marcha 105 proyectos de construcción y rehabilitación durante 2025.

Todos estos datos se han conocido durante la presentación del Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que este año se celebra bajo el lema 'Dios cuenta contigo' y que servirá para reconocer la labor de las personas que dedican su tiempo y sus capacidades a tareas pastorales, sociales y asistenciales.

El obispo de Palencia, Mikel Garciandía, ha subrayado que la jornada también quiere mostrar una Iglesia "transparente" y al servicio de las necesidades de la comunidad, por lo que aprovechó la presentación para presentar el relanzamiento de la revista 'Iglesia en Palencia' y la nueva página web de la diócesis.

El nuevo portal está orientado a mejorar la comunicación, la accesibilidad y la transparencia de la institución y en él destaca un portal de transparencia y un canal ético para denunciar hechos que puedan ocasionar un daño a las personas.