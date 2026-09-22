Diputación aporta 30.000 euros a 'Montes de Soria' para gestión del Parque Micológico y la regulación de la recolección

De izquierda a derecha: José Antonio Vega, Luis José Lucas y Benito Serrano firman el convenio para la regulación micológica en Soria - EUROPA PRESS

SORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria aporta 30.000 euros a la Asociación de Propietarios 'Montes de Soria' para la gestión del Parque Micológico y la regulación de la recolección en la provincia.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano Mata, ha recordado que este convenio de colaboración se realiza desde que se creó Montes de Soria "al compartir el objetivo de desarrollar un proyecto conjunto que englobe a toda la provincia, para formar un gran Parque Micológico".

El compromiso de la institución provincial con la implantación y el desarrollo de la regulación micológica que lleva a cabo 'Montes de Soria', a través del departamento de Agricultura, se ha duplicado en los dos últimos años hasta los 30.000 euros que recoge el convenio actual. Serrano ha destacado la consolidación conseguida por este proyecto con una "proyección importante para la economía provincial en sectores tan importantes como el gastronómico o el turístico".

ACTIVIDADES

El presidente de la Asociación para la Regulación Micológica Conjunta Montes de Soria, Luis José Lucas, ha apuntado que la aportación económica de la Diputación provincial "permite seguir con las múltiples actividades que realizan a lo largo del año".

Así, ha reconocido "tener que hacer frente a campañas con muy bajos resultados ante la carencia de lluvias que pronostiquen una buena campaña micológica". La colaboración de la Diputación provincial se ha extendido desde los inicios con este proyecto que engloba al mayor parque micológico de España.

En la presentación ha estado el director técnico de Montes de Soria, José Antonio Vega Borjabad, encargado de su divulgación, con exposiciones itinerantes que está recorriendo los pueblos que forman parte de esta regulación micológica.

Además, el objetivo pasa por impulsar las buenas prácticas recolectoras, así como sensibilizando e informando a la población con jornadas.