Diputación aporta 35.750 euros para cuatro clubes deportivos palentinos de rugby, fútbol y balonmano

Junta de Gobierno Local, presidida por Ángeles Armisén. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado la Junta de Gobierno celebrada esta mañana los convenios de colaboración con el Palencia Rugby Club, el Club Deportivo Guardo Fútbol Sala, el Club Deportivo Palencia Fútbol Femenino y el Club Deportivo Balonmano Palencia (Balopal) por importe total de 35.750 euros, con el fin de "apoyar la práctica del deporte en la provincia y la promoción turística y deportiva que suponen las competiciones en las que los equipos palentinos están presentes".

El convenio con el Palencia Rugby Club, por importe de 9.000 euros, pone de relieve que es el único de la provincia de esta modalidad deportiva, que lleva varios años trabajando para promover y fomentar este deporte entre los más jóvenes, teniendo varios equipos jugando en distintas categorías y en campeonatos autonómicos, destala la institución que preside Ángeles Armisén en un comunicado.

Fruto de este buen trabajo, juegan en una categoría importante como es la liga Asisa Castilla y León, donde compiten con clubes de toda la comunidad. Además tienen un equipo inclusivo que entrena y juega partidos amistosos, así como equipos en todas las categorías inferiores, y equipo femenino. Por otra parte, el Club dispone de varios equipos de categorías inferiores que juegan en ámbito autonómico, además de colaborar con algunos programas sociales.

Cuenta con cerca de 200 deportistas, entre ellos de Villamuriel de Cerrato, Dueñas y Saldaña.

El convenio Club Deportivo Guardo Fútbol Sala, por importe de 16.000 euros, tiene que ver con que es el club de fútbol sala "más importante de la provincia y el que juega en una categoría más importante".

Se ha consolidado en su grupo de 2ª División B, compuesto por Asturias, Castilla y León y Galicia, y ha disputado en alguna temporada la fase de ascenso, con una "importante repercusión social y de promoción de la provincia". El club es referente del deporte a nivel de equipos en Guardo y comarca, y cuenta con muchos aficionados y seguidores.

El convenio con el Club Deportivo Palencia Fútbol Femenino, por importe de 5.500 euros se aprueba para impulsar el deporte femenino y el deporte base en nuestra provincia. El primer equipo femenino continuará un año más en la 1º División Nacional Femenina, enmarcado en el grupo norte, dando así, una gran difusión de nuestra provincia en todos sus encuentros.

Respecto a las categorías inferiores, el club es ejemplo de repercusión social y deportiva para la provincia. "Conjuga el trabajo del primer equipo con el de deporte base a través de su escuela municipal y es activo en la organización de cursos de formación de entrenadores, un aspecto clave para el mantenimiento de las categorías inferiores", añade la información.

En total cuenta con más de un centenar de chicas deportistas, varias de ellas de municipios palentinos, y llevan a cabo algunas actividades de carácter social. Es un club que se está consolidando en el ámbito autonómico, y cuenta con un buen equipo técnico.

BALONMANO

El convenio con el Club Deportivo Balonmano Palencia (Balopal), por importe de 5.250 euros, pretende apoyar al Club en el desarrollo de su actividad ordinaria para la temporada 2026/ 2027, así como financiar los gastos de su primer equipo, y promover, fomentar y difundir este deporte entre los más jóvenes.

El primer equipo del club, descendió de forma voluntaria a la 2ª División Nacional, y vuelve a jugar en la misma categoría. Asimismo, dispone de equipos de base que juegan en ámbito autonómico y provincial.

Cuenta con más de 300 jugadores, entre deportistas federados y niños de la escuela, lo que supone sin duda una repercusión social importante, difundiendo el nombre de nuestra provincia por la geografía nacional.

"El club está haciendo un esfuerzo por desarrollar varias escuelas en municipios palentinos, y cuentan con jugadores de diversas localidades que llevan años practicando balonmano gracias a este club", finaliza el comunicado.