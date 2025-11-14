Diputación de Ávila apela al entorno juvenil ante el aumento de violencia de género en redes entre los jóvenes

Presentación de la campaña contra la violencia de género en Arévalo. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ávila ha advertido este martes del creciente riesgo de que la violencia de género entre en los hogares a través de las redes sociales, especialmente entre adolescentes, y ha pedido a los padres, madres y entornos cercanos que presten atención a lo que consumen los jóvenes en el ámbito digital.

El mensaje ha centrado la presentación de la campaña contra la violencia de género de la institución provincial, celebrada este viernes en el Teatro Castilla de la localidad abulense de Arévalo, donde se ha subrayado que las TIC se han convertido en un canal en el que "lo que puede empezar como un juego puede terminar con algo mucho más serio", ha señalado la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Familia, Igualdad y Oportunidades, la vicepresidenta Beatriz Díaz.

En el acto se ha incidido en que los adolescentes, por su manejo constante de las redes y su exposición permanente, se han convertido en el perfil más vulnerable ante el acoso digital.

La Diputación, que este año ha orientado la campaña al ámbito on line tras analizar los últimos estudios, ha recordado que "las adolescentes están siendo acosadas porque el anonimato en las redes cubre muchísimo", y que las familias, el profesorado y los educadores tienen un papel decisivo para detectar y frenar conductas que pueden escalar.

La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Arévalo, Ana Roldán, ha agradecido por su parte que el municipio haya sido elegido para mostrar el vídeo central de la campaña y ha recordado que "el mundo de la violencia digital es muy desconocido, lo digital puede ser una herramienta de gran utilidad, pero también hacer mucho daño. Hay que concienciar sobre ello".

Díaz ha explicado que este año el área de Mujer se ha centrado en la violencia en redes "viendo los últimos estudios y los últimos números", que reflejan un incremento de casos entre jóvenes.

Ha insistido en que, aunque este sector sea prioritario, la violencia "no conoce de edades ni de estructura social", por lo que la Diputación ha reiterado su trabajo global en todas las etapas de la vida. Además, ha subrayado el papel de los centros educativos, "Los profesores se involucran y los educadores son una parte muy importante, pero también las familias".

La creadora del vídeo "Rompe la cadena del odio", la artista audiovisual Yolanda Domínguez, por su parte, ha detallado el enfoque de la pieza.

"El espacio digital es el nuevo espacio de convivencia y ahí suceden cosas que hay que reflexionar", ha apuntado, denunciando cómo se "expulsa la voz de las mujeres" y cómo los algoritmos "dan más visibilidad a los contenidos que generan crispación".

Ha defendido el carácter didáctico del vídeo, dirigido especialmente a jóvenes que "no siempre son conscientes de que son un producto dentro de la cadena".

Domínguez ha invitado a la ciudadanía a reflexionar sobre su papel como emisores, receptores y espectadores pasivos en la propagación del odio en redes. "De alguna manera todos estamos en alguna posición dentro de esa cadena".

El objetivo de la campaña, según la autora, ha sido "entender dónde estamos y que cada persona se posicione" para no alimentar el ambiente hostil que se replica en el entorno digital.