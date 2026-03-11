Diputación de Ávila habilita un espacio específico para que personas con discapacidad disfruten del eclipse de agosto

Presentación de las iniciativas sobre el eclipse del 12 de agosto para personas con discapacidad. - DIP ÁVILA

ÁVILA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha puesto en marcha diversas iniciativas para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, puedan participar y disfrutar del eclipse solar del próximo 12 de agosto, tal y como lo ha asegurado el diputado de Turismo, Armando García Cuenca, que ha estado acompañado por el director técnico de Stellarium Ávila, Roberto Rodríguez.

García Cuenta ha recordado que el proyecto 'Eclipsados Ávila' es una iniciativa que nace de la Diputación a través de Stellarium "para informar y preparar a la ciudadanía en materia de divulgación, seguridad ocular y seguridad medioambiental" ante el eclipse solar total del 12 de agosto.

El objetivo es que "el disfrute de este fenómeno astronómico se convierta en una experiencia memorable y extraordinaria para todos los abulenses y turistas", ha explicado el diputado de Turismo, quien ha indicado que se ha establecido "un punto de observación oficial" en la localidad de Arévalo, "para disfrutar el evento contando con todos los medios necesarios y garantías".

En este punto de observación oficial la Diputación habilitará un área específica para las personas con discapacidad, ya que como ha afirmado Armando García Cuenta, este evento "extraordinario" debe ser "vivido como una experiencia compartida y enriquecedora para toda la población, independientemente de su situación personal", por lo que uno de los . por ello uno de los pilares fundamentales del proyecto 'Eclipsados Ávila' es la inclusividad.

Para ello, se han programado, además otras actividades como una charla bajo el título 'Un Eclipse para Todos', que se celebrará el 12 de marzo y que está dirigida a los responsables de asociaciones y entidades de personas con discapacidad y personas dependientes, tanto técnicos que trabajan con este colectivo como tutores legales y familiares que cuidan a personas dependientes.

Igualmente, en el Centro de Educación Especial Príncipe Don Juan se ha programado un taller inclusivo que ha sido "diseñado con criterios de accesibilidad, lenguaje inclusivo, inclusión educativa y objetivos astronómicos claros y concisos", como ha apuntado el diputado de Turismo.

Esta actividad persigue "que las niñas y niños puedan acceder a la información del eclipse de forma sensorial e inclusiva, promoviendo además actitudes seguras y responsables en la observación solar de este eclipse", ha indicado García Cuenta, quien ha anunciado además de que se va a poner a disposición del público materiales adaptados y descargables en la página web eclipsadosavila.com, para que todas las personas con necesidades especiales puedan acceder dicha información.