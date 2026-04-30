Diputación de Ávila e Iberaval renuevan su convenio, que ha permitido apoyar proyectos por más de seis millones en 2025

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y el director general de Iberaval, Pedro Pisonero. - IBERAVAL

ÁVILA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha renovado su convenio con Iberaval por segundo año después de que en 2025 el acuerdo haya permitido apoyar proyectos por importe de más de seis millones de euros.

El presidente de la Institución provincial, Carlos García, y el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, han renovado este jueves dicho acuerdo, que se rubricó en noviembre de 2024.

En concreto, gracias al convenio que mantiene con la sociedad de garantía recíproca (SGR) Iberaval, la Diputación de Ávila ha apoyado un total de 37 proyectos empresariales por valor de 6,03 millones de euros durante 202.

Este convenio ha estado cimentado en la partida de 75.000 euros que reservó la corporación provincial para el Presupuesto de 2025 para respaldar la puesta en marcha o consolidación de proyectos empresariales en los municipios del medio rural abulense, que se replica durante 2026.

La colaboración de la Diputación de Ávila se ha concretado en subvenciones a pymes para reducir los costes financieros de los beneficiarios del convenio, que optaron a un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 3.000 euros de ayuda para sus iniciativas.

Dentro de esos límites, el cálculo de los apoyos se hizo en base a un 2,5 por ciento de bonificación sobre el impuesto total del préstamo y se acotó esta medida a un expediente por empresa en el marco temporal fijado.

A partir del respaldo de la Diputación de Ávila, Iberaval ha financiado, a partir de este convenio, esas 37 operaciones por un importe medio de 163.000 euros, con un plazo de devolución de cinco años.

Pisonero ha expresado la satisfacción por el resultado del convenio y ha agradecido la disposición de la Diputación, no sólo por que ponga recursos a disposición de las empresas, algo "importante", sino porque "es la demostración de un principio que es muy difícil de transmitir que es que las administraciones apoyan, no solamente te están pidiendo impuestos sino que apoyan a poner en marcha proyectos".

APOYO EN LA PROVINCIA

En total, durante el pasado año, Iberaval formalizó en Ávila 210 operaciones por un importe total de 20,5 millones de euros. Así lo ha detallado el director general de Iberaval, quien ha apuntado que las operaciones referidas a circulante representaron el 62,5 por ciento del importe de los avales financieros facilitados, mientras que el 37,5 por ciento afectaban a inversión.

Según la actividad de la sociedad de garantía recíproca, el porcentaje de empresas de nueva creación surgidas en 2025 se ha situado en el 13 por ciento del total de las financiadas (aquellas que acumulan una actividad inferior a dos años desde su fecha de constitución).

Por sectores, a la cabeza se sitúa la industria, con el 27 por ciento de las operaciones -atendiendo al importe global formalizado-, seguida por el comercio (25 por ciento) y los servicios (18 por ciento).

Pisonero ha recordado que, con la financiación que mantiene activa la entidad financiadora en Ávila, que supone más de 69 millones de euros en este momento en 1.200 avales, la SGR contribuye a mantener 5.120 puestos de trabajo en la provincia.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, por su parte, ha señalado que las administraciones deben ser capaces de crear condiciones "óptimas" de emprendimiento y "respladar a quienes dedican su tiempo e invierten sus conocimientos y patrimonio en proporcionar bienes y servicios a la sociedad sin los que la sociedad no funcionaría".

En esta línea, ha apuntado que facilitar el acceso al crédito es uno de los factores que ayuda a crear esas condiciones, por lo que considera "estratégico" para la Diputación el convenio con Iberaval.

PRESENCIA EN ÁVILA

Iberaval suma ya cerca de 2.600 socios en Ávila -sobre 40.800 que tiene en total-, de los que aproximadamente 1.500 corresponden a municipios del medio rural abulense.

La SGR, que tiene su sede central en Castilla y León y cuenta con oficina en Ávila, dispone de sucursales en Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Galicia, y lidera el sector nacional de las garantías en sus parámetros más destacados.

Iberaval tiene socios protectores o institucionales y socios partícipes o empresas de relevancia en Ávila. Entre los primeros, se encuentran el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), la propia Diputación de Ávila, las cámaras de Comercio e Industria de Arévalo y Ávila, CEOE Ávila o entidades financieras con una amplia implementación en la provincia, como CaixaBank, Unicaja o Caja Rural de Salamanca, entre otras.

Además, la sociedad de garantía participa en programas de productos bonificados, como los ofrecidos a través de ICECYL Financia, financiados por la Junta de Castilla y León.

En colaboración con el Instituto para la Competitividad Empresarial, Iberaval gestiona también un Instrumento Financiero de Contragarantía para la Competitividad Empresarial.