La Diputación de Ávila impulsa la redacción de planes de emergencia por incendios con una inversión de 330.000 euros

ÁVILA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ávila impulsa la redacción y adaptación de los planes de emergencia por incendios forestales en la provincia con una inversión de 330.000 euros y el objetivo de que los municipios cuenten con este instrumento actualizado y coordinado con el operativo autonómico.

Así lo ha señalado el portavoz en la Diputación de Ávila, Juan Carlos Sánchez Mesón, en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno provincial, que ha dado cuenta de la adenda al convenio con la Universidad de Salamanca, a través del Grupo TIDOP, para avanzar en la elaboración de estos planes, obligatorios por requerimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y fundamentales para la primera intervención ante incendios forestales.

En concreto, 150.000 euros se destinaron en 2025 a la redacción de 75 planes municipales, mientras que en 2026 se invertirán 180.000 euros para otros 90 municipios.

Inicialmente se incluyó a 28 localidades del Valle del Tiétar, priorizadas por su elevada masa forestal, si bien se han ido incorporando más ayuntamientos.

La Institución provincial ha subrayado que "es buen síntoma" que se amplíe el número de municipios porque se está logrando adaptar todos los planes al operativo Infocal, incorporando "datos esenciales en una primera intervención" para que los equipos de extinción dispongan de información precisa y homogénea.

OTROS ACUERDOS

Más allá de este impulso en materia de prevención y seguridad, en la parte resolutiva se han aprobado las bases para la selección de 57 trabajadores desempleados, en el marco del programa Montel financiado por la Junta, con contratos de hasta 207 días para actuaciones selvícolas en la interfaz urbana de la provincia.

También se han aprobado las bases, por concurrencia competitiva, para que ayuntamientos y mancomunidades puedan contratar conductor titular y suplente de los vehículos autobomba dentro del plan Infocal, con una partida global de 155.000 euros y un máximo de 10.000 euros por entidad.

Por otro lado, en el ámbito cultural, se ha dado luz verde al convenio con el Ayuntamiento de Fontiveros para la cesión gratuita de la biblioteca y la sala de exposiciones del Centro de Interpretación de San Juan de la Cruz.

Además, en actividad de control, se ha informado de la prórroga del contrato de mantenimiento de aplicaciones informáticas y servidores, así como de la ampliación del contrato de telefonía fija. Además, se ha aprobado inicialmente el Plan de Empleo Local 2026, dotado con dos millones de euros y pendiente del informe preceptivo de la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva.