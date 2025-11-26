Diputación de Ávila, Madrigal y USAL impulsarán la conmemoración del 575 aniversario de Isabel la Católica en 2026

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; el alcalde de Madrigal, Jesús del Campo, y el diputado provincial Félix Álvarez en la primera reunión de cara al 575 aniversario de Isabel la Católica. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila, el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y la Universidad de Salamanca (USAL) se han reunido este miércoles para abordar la conmemoración del 575 aniversario del nacimiento de Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, que se celebrará el 22 de abril de 2026.

Este encuentro ha supuesto un "paso decisivo" de cara a la conmemoración y ha servido para "sentar las bases" de una nueva reunión prevista para las próximas semanas, en el que se detallarán las líneas estratégicas de trabajo y los proyectos destinados a reforzar el papel de Madrigal como espacio de referencia en torno a la figura de Isabel la Católica.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; y el alcalde de Madrigal, Jesús del Campo, han encabezado esta cita, en la que también ha participado el diputado provincial Félix Álvarez, con el objetivo de "explorar sinergias entre las instituciones para impulsar un proyecto cultural y académico a la altura de la trascendencia histórica de la reina".

La reunión se ha desarrollado en un "clima de plena cooperación" y ha permitido fijar un marco de colaboración institucional que se consolidará en el próximo encuentro, según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la Diputación ha subrayado que el aniversario debe celebrarse "como la figura de la reina y su legado se merecen", mientras que el alcalde de Madrigal ha destacado el "honor" de que la USAL, con más de 800 años de historia, se involucre directamente en el diseño de esta conmemoración.

Durante la sesión de trabajo se ha puesto también de relieve la red de conexiones históricas que vincula a Madrigal de las Altas Torres con la institución académica, recogida en el documento presentado en la reunión.

Ese legado común se manifiesta en figuras esenciales del pensamiento y la cultura castellana, como la propia Isabel I, cuyo reinado consolidó la centralidad académica del Estudio salmantino.

En este sentido, también se ha mencionado a Alonso Fernández de Madrigal, 'El Tostado', nacido en la villa y referente intelectual de la Universidad, y a Vasco de Quiroga, formado en Salamanca y proyectado hacia el Nuevo Mundo, así como a Fray Luis de León, cuya trayectoria intelectual culminó en Madrigal, o Luis Gabriel Portillo, figura que enlaza tradición académica y memoria histórica contemporánea.

"Este conjunto de figuras demuestra que Madrigal y Salamanca comparten un lecho común de pensamiento y proyección histórica capaz de iluminar cualquier iniciativa presente", ha defendido el rector.

Los representantes institucionales han coincidido, además, en que este primer encuentro es solo el inicio de un proyecto "ilusionante", que se articulará mediante acciones conjuntas para celebrar el legado de Isabel la Católica y reforzar el vínculo histórico entre ambas instituciones: "Los grandes proyectos no surgen de las prisas, sino de una convicción profunda y hoy se ha dado un paso firme para recuperar una memoria compartida y proyectarla hacia el futuro".