La Diputación de Burgos pone en marcha su Centro de Proceso de Datos modular de última generación

El diputado de Nuevas Tecnologías, Manuel Villanueva (izda), junto a técnicos de la Institución y el responsable de la empresa instaladora. - DIPUTACIÓN

BURGOS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Burgos ha puesto en funcionamiento un nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) modular de "última generación" destinado "a garantizar la seguridad, disponibilidad y resiliencia de toda la información generada en el marco de los proyectos de digitalización del ciclo integral del agua".

Un centro de datos, "el cerebro de toda la provincia", que será extensible a otras áreas de esta administración, según ha apuntado el diputado de nuevas tecnologías, Manuel Villanueva.

El responsable provincial ha subrayado que este equipo va a permitir "mejorar la toma de decisiones y la eficiencia de los recursos". Además, facilitará la gestión "presente y futura" de los ayuntamientos. El equipo tiene una arquitectura modular y escalable, que permite ampliar la capacidad del CPD según evolucionan "las necesidades tecnológicas de la Diputación".

En estos momentos, la iniciativa reúne a 37 ayuntamientos de más de 500 habitantes que manifestaron su interés en participar en este volcado de información. Un plan que cuenta con una ayuda europea de 7,6 millones. Villanueva ha recordado que el proyecto se articula "en 24 actuaciones agrupadas en tres bloques". "El primero incluye planes de abastecimiento, depuración, sequía y control de fugas. El segundo contempla la sensorización de la red en alta y el tercero el desarrollo de plataformas digitales para administraciones y consumidores", ha detallado.

El nuevo equipo está valorado en 285.973,94 euros y está concebido como un "nodo modular, ampliable y capaz de actuar como el cerebro de la provincia de Burgos". Su función será procesar la información procedente de sensores, redes y servicios municipales.

Por su parte, el gerente de la empresa Axians, Fran García, que ha montado el equipo, ha definido la iniciativa como "un proyecto pionero de innovación" orientado a la digitalización del ciclo del agua bajo criterios de sostenibilidad y resiliencia. La solución permitirá controlar la calidad del agua, los consumos, los volúmenes almacenados y los vertidos en cada municipio.