Diputación de Burgos saca adelante con los votos de PP, Vox y Sentir Aranda un presupuesto récord de 193,6 millones

BURGOS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos ha aprobado, de manera provisional, el presupuesto para 2027 con una cantidad de 193,6 millones de euros, con la inclusión en ese montante de sus organismos autónomos, como el Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), con 7,9 millones, y la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur) con 6,7 millones.

Tal y como ha explicado el responsable de Hacienda del equipo de Gobierno, Jorge Castro, las cuentas se han formulado "sin disponer de datos oficiales" sobre los Presupuestos Generales del Estado, ante la ausencia de un proyecto estatal de "referencia". No obstante, los técnicos de Intervención han estimado un incremento de los ingresos cercano al seis por ciento, lo que supone unos "diez millones de euros adicionales" procedentes de la participación en los tributos del Estado y autonómicos.

Castro, que ha desglosado las partidas en el Pleno, ha señalado que este aumento de los recursos no responde a un crecimiento de la base de contribuyentes ni a un incremento de la riqueza real, sino al "impacto directo de la inflación" en la recaudación tributaria general.

Los mayores ingresos previstos se destinarán principalmente a cubrir el encarecimiento de los servicios, los suministros energéticos, los combustibles y los costes de personal derivados de la actualización salarial vinculada al IPC.

En el capítulo de ingresos tributarios y precios públicos, se mantiene "la congelación" de las tasas aplicadas por la administración provincial. Asimismo, el presupuesto contempla una autorización teórica de endeudamiento por importe de nueve millones de euros.

De recurrirse a esta vía crediticia, el nivel de deuda se situaría en torno al 19 por ciento, mientras que, si finalmente no se suscribe el préstamo al cierre del ejercicio, el endeudamiento efectivo se mantendría en niveles residuales, en torno al cinco por ciento reduciendo así la carga financiera por intereses.

REPARTO DEL GASTO

En el capítulo de gastos, el personal y las compras de bienes y servicios concentran casi el 50 por ciento del presupuesto total. Estas partidas experimentan un crecimiento moderado destinado a garantizar el funcionamiento de los servicios directos a los ayuntamientos y a la ciudadanía, con especial peso en las áreas de servicios sociales.

El capítulo I, el de los gastos de personal, se registra un incremento cercano al diez por ciento para adecuar la plantilla a la previsión de nuevos servicios, cubrir nuevas plazas e incorporar los ajustes salariales previstos para compensar la subida del coste de la vida.

SENTIR ARANDA

Por su parte, la portavoz de Sentir Aranda, Belén Esteban, ha votado a favor de los presupuestos ya que, a su juicio, responden a una "gestión prudente" y al modelo de provincia adecuado. Esteban ha destacado el capítulo de inversiones y transferencias de capital, garantizando la continuidad en la mejora de la red de carreteras, la gestión del ciclo del agua y la protección del patrimonio local.

Asimismo, ha subrayado el "esfuerzo" en materia social con el mantenimiento de las residencias y el refuerzo de la ayuda a domicilio, todo ello sostenido sobre un nivel de endeudamiento "sano y asumible".

Esteban ha valorado la disposición "al acuerdo" del equipo de Gobierno y ha subrayado la "voluntad de diálogo" del presidente provincial y, en especial, la labor desarrollada por el responsable del área de Hacienda, Jorge Castro, al frente de una concejalía compleja.

VOX

La inclusión de cuatro compromisos concretos ha propiciado el "respaldo" al proyecto de presupuestos provinciales por parte de Vox. En este sentido, su portavoz, Ángel Martín, ha incidido en que la incorporación de estas enmiendas "mejora sustancialmente el documento inicial" y responde a "necesidades urgentes" de los municipios de la provincia.

Entre los acuerdos alcanzados destaca un aumento del 80 por ciento en la partida destinada a tanques de uso agrícola, que alcanzará los 90.000 euros. El objetivo fijado es absorber las 18 solicitudes que quedaron desatendidas durante el presente ejercicio 2026 y dar continuidad a la financiación en los ejercicios 2027 y 2028, con el horizonte de resolver esta demanda histórica para reorientar posteriormente los fondos a otras prioridades.

En materia de juventud, el acuerdo retoma el proyecto de acogida de estudiantes extranjeros, que no pudo ejecutarse este año debido a la indisponibilidad del albergue de Oña. La nueva propuesta plantea un modelo de colaboración público-privada. Desde el grupo provincial han urgido al equipo de gobierno a publicar las bases de la convocatoria en el primer trimestre del próximo año para asegurar que la actividad pueda desarrollarse durante el periodo estival.

En cuanto al empleo local, el plan orientado a establecimientos de hostelería y comercio incorporará dos nuevos criterios en sus bases reguladoras; por un lado, un complemento económico para solicitantes con hijos en edad escolar empadronados en el municipio y un incentivo adicional cuando las titulares de los negocios sean mujeres, una medida encaminada a fijar población en las zonas rurales.

Asimismo, la formación ha valorado la reserva presupuestaria fijada para suscribir un convenio de colaboración con la asociación de afectados por la ELA, una aportación que han calificado de "crucial" para garantizar la prestación de servicios a las personas convalecientes.

PSOE

Por su parte, el grupo socialista ha votado en contra del proyecto de presupuestos, tal y como anunciaba la portavoz de la formación, Nuria Barrio. El PSOE ha fundamenta su no al presupuesto provincial en los "recortes" en empleo, vivienda rural y apoyo a los municipios. Barrio ha exigido, sin éxito, elevar hasta los 2,5 millones de euros los planes de contratación municipal y ve "insuficiente" la partida de 200.000 euros para vivienda en los pueblos, al tiempo que anuncia una proposición para movilizar inmuebles vacíos

La socialista ha centrado sus críticas en la "divergencia entre la cifra presupuestada y su materialización efectiva". En este sentido, ha recordado que el propio informe de estabilidad presupuestaria incorpora un ajuste técnico por inejecución de casi 19,4 millones de euros, una cifra que evidencia "que los grandes anuncios de inversiones millonarias no siempre se traducen en obras finalizadas".

Como ejemplo, ha señalado la partida de cero euros destinada a proyectos largamente anunciados, como el pabellón deportivo de Fuentes Blancas, o la dependencia de operaciones de crédito de más de 22 millones que en ejercicios anteriores tampoco llegaron a materializarse.

Asimismo, Barrio ha reprochado al equipo de gobierno que el crecimiento de los ingresos provinciales obedece fundamentalmente a la financiación procedente del Estado, con un incremento cercano a los once millones de euros en el esfuerzo complementario, por lo que considera "injusto" atribuir el aumento presupuestario en exclusiva a la gestión del ejecutivo provincial.

En el plano operativo, el grupo socialista ha advertido sobre los avisos de los órganos de control económicos relativos al incremento del gasto corriente y la contratación temporal, y ha señalado riesgos de sostenibilidad futura y una planificación deficiente en materia de recursos humanos.

Igualmente, ha vuelto a reclamar un "mayor impulso" a los planes provinciales, cuya cuantía se mantiene "estancada" respecto al inicio del mandato, y ha considerado "insuficiente" el millón de euros asignado al ciclo integral del agua, una prioridad que, a su entender, "deja sin resolver los problemas de abastecimiento y depuración en los pequeños municipios de la provincia".