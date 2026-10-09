La Diputación y la Cámara firman un convenio para dar dimensión provincial a la Feria Soria Emplea . - EUROPA PRESS

SORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria han firmado este viernes un convenio de colaboración para potenciar el carácter provincial de la V Edición de la Feria de Empleo, que se celebra el próximo 29 de octubre en el Palacio de la Audiencia.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha explicado que este es el segundo año de colaboración y que confía mantenerla en el futuro, para que estas Ferias de Empleo amplíen su potencial a toda la provincia, que es el objetivo que se marca la institución provincial.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, ha remarcado la importancia de esta colaboración y la dimensión provincial de esta feria, con la inclusión de todas las empresas que están instaladas en la provincia y con la divulgación de la demanda laboral a provincias limítrofes, como La Rioja, Zaragoza o Navarra.

Por su parte, Serrano ha señalado que la Diputación "cree en la colaboración público-privada, capaz de impulsar oportunidades de desarrollo para la provincia, como en estas jornadas, capaces de responder a una doble necesidad".

Por un lado, la Feria trabaja en superar la dificultad que tienen las empresas para cubrir sus vacantes y los nuevos puestos de trabajo que se crean. Por otro, se potencia la necesidad de los jóvenes en ver reconocido su talento forjado en la Formación Profesional o en la Universidad, con puestos de trabajo de calidad y bien remunerados que les permitan iniciar una vida laboral y comenzar su emancipación en Soria.

CUBIERTAS LAS 50 PLAZAS

Santamaría ha destacado el interés de las empresas, que ya han cubierto las 50 plazas presenciales existentes, y ha animado al resto de empresas a ponerse en contacto con la Cámara para que a través del expositor cameral pueda llevar sus demandas de empleo a todos los asistentes, que en la edición anterior superaron las 2.000 personas.

La Diputación se ha sumado como colaboradora a esta Feria del Empleo con una cuantía del convenio de 6.000 euros. Además, la Feria cuenta también con el respaldo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y con el resto de instituciones provinciales, lo que demuestra la importancia de la colaboración a la hora de sacar adelante iniciativas que benefician a toda la provincia.

Además de este convenio puntual, la Diputación mantiene anualmente otros dos convenios de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e Industria, para el desarrollo del Servicio Semillero de Proyectos y para la continuidad de los programas 'Emprendimiento en los ciclos de Formación Profesional' y 'Emprendiendo en la Escuela'.