La Diputación y Daleph impulsan un programa de formación para agentes turísticos de la Celtiberia Soriana

SORIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria, en colaboración con la consultora especializada Daleph, ha puesto en marcha un nuevo programa de formación dirigido a agentes turísticos públicos y privados del territorio. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Celtiberia Soriana', financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

El curso tiene como finalidad reforzar el posicionamiento del destino desde una perspectiva innovadora y sostenible, según han informado desde la Institución Provincial. El programa nace con el objetivo de mejorar la competitividad del sector turístico provincial, elevar la calidad de los productos y servicios ofrecidos, así como su capacidad de generar impacto económico y social en el territorio.

Para ello, se ha diseñado un itinerario formativo que combina contenidos teóricos y prácticos, adaptados a las necesidades actuales del sector, con especial atención a la sostenibilidad, la digitalización y la diferenciación de la oferta.

SESIONES

Las sesiones se desarrollarán los días 5 y 6 de mayo en formato online, a través de la plataforma Zoom, para facilitar así la participación de profesionales de toda la provincia sin necesidad de desplazamientos. Durante estas jornadas, se abordarán cuestiones clave como el desarrollo de modelos de turismo sostenible, la creación de experiencias turísticas atractivas y memorables, el uso del storytelling como herramienta de conexión con el visitante, así como estrategias de promoción y comercialización adaptadas al entorno digital.

Asimismo, se trabajará en el manejo de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la visibilidad y competitividad de los destinos y empresas. El programa formativo concluirá el próximo 13 de mayo con una sesión presencial que se celebrará en el Espacio de Trabajo Colaborativo de Soria, ubicado en la calle Zapatería, 21. Esta jornada práctica permitirá a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones online a casos reales del territorio, fomentando el aprendizaje colaborativo y la generación de propuestas concretas orientadas a la mejora de la oferta turística local.

PROFESIONALIZACIÓN

La Diputación de Soria refuerza con esta iniciativa su apuesta por la profesionalización del sector turístico, considerado estratégico para el desarrollo económico de la provincia, especialmente en el medio rural.

A través de este tipo de acciones formativas, se busca dotar a los agentes implicados de herramientas útiles para afrontar los nuevos retos del turismo, adaptándose a las demandas de un visitante cada vez más exigente y comprometido con la sostenibilidad.

El carácter flexible del programa pretende facilitar el acceso al mayor número posible de profesionales y contribuir así a fortalecer el tejido turístico de la provincia de Soria.