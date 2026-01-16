La Diputación impulsa un Centro de Protección Animal en Castro Enríquez con un presupuesto de un millón de euros. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca impulsa el proyecto de construcción del Centro de Protección Animal 'La Trufa', con un presupuesto cercano al millón de euros, que se ubicará en la Finca de Castro Enríquez, con el objetivo de ofrecer un servicio público esencial y de calidad para la recogida, atención y protección de animales abandonados en la provincia.

Este nuevo equipamiento, cuyo proyecto ha sido presentado por el presidente, Javier Iglesias; la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, y el diputado de Castro Enríquez, Gerardo Marcos, se construirá en la finca propiedad de la Diputación de Salamanca en el municipio de Aldehuela de la Bóveda, responde a la "creciente necesidad de contar con instalaciones propias que permitan garantizar el bienestar animal" y dará cobertura a todos los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

El centro contará con un presupuesto cercano al millón de euros y dispondrá de una residencia canina con capacidad para albergar 58 perros adultos, con posibilidad de ampliación en el futuro si fuera necesario. La nave principal, con cerca de 900 metros cuadrados, incluirá cheniles individuales, zonas de cuarentena, espacios específicos para perros potencialmente peligrosos y patios de esparcimiento, todo ello diseñado para garantizar la seguridad, comodidad y socialización de los animales. Además, el complejo incluirá una nave auxiliar destinada a funciones veterinarias, con espacios para quirófano, consultorio, hospitalización, zona de maternidad y espacio para cachorros.

Estas instalaciones permitirían ofrecer una atención sanitaria integral, incluyendo cuidados preventivos y curativos para los animales alojados. El futuro centro no solo estará equipado con instalaciones de última generación, sino que se ha diseñado respetando los más altos estándares de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad. Estará abastecido por un sistema propio de potabilización, red de saneamiento ecológica, y contará con espacios diferenciados para uso interno y atención al público.

Iglesias ha indicado que en los últimos diez años se han recogido 2.500 perros y la tasa de adopción es de un 35 por ciento. Por esta razón, esta nueva instalación "nace con el compromiso y sensibilidad de la Diputación respecto al abandono animal".

Pilar Sánchez ha indicado, por su parte, que la obra se ha licitado por dos años por una cantidad de 115.000 euros más IVA y se incluye en ella la recogida, manutención, y asistencia veterinaria.

Javier Iglesias, ha subrayado además que "se trata de un servicio de gran valor para los municipios, donde en muchas ocasiones es difícil disponer de recursos especializados. Gracias a esta iniciativa, la Diputación garantizará la recogida y atención de animales abandonados conforme a la legislación vigente, ofreciendo a su vez una segunda oportunidad a estos animales, facilitando su recuperación y futura adopción".

Con este proyecto, ha continuado el presidente, la Diputación de Salamanca "da un paso adelante en el compromiso por el bienestar animal, la seguridad sanitaria y la sostenibilidad ambiental". El centro, como ha añadido, permitirá centralizar, profesionalizar y optimizar la gestión de animales abandonados, dejando atrás el modelo actual basado en convenios externos.

El inicio de las obras está previsto para los próximos meses y Javier Iglesias ha apuntado que esperan desde la Diputación que "a finales del año puedan estar finalizadas las instalaciones".