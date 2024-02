La Diputación de León aprueba una declaración de apoyo al campo para que la provincia no quede "vaciada del todo"

LEÓN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado hoy en pleno ordinario, con los votos de todos los grupos políticos, excepto Vox, una declaración institucional de apoyo "sin fisuras" a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos para evitar "echar" a estos trabajadores y que la provincia de León se quede "vaciada del todo".

El portavoz del Partido Popular en la institución provincial leonesa, David Fernández, ha afirmado durante el pleno, como representante de la formación que propuso la declaración, que los agricultores y ganaderos españoles tienen que "competir con las mismas armas y condiciones" que los de "otras zonas a los que no se les obliga a asumir normativa".

"Cuando se hacen las normas, algunos políticos a nivel de Bruselas o estatal piensan más en los animales que en las personas, sobre todo con los animales que son voraces y generan problemas a la ganadería", ha explicado Fernández, que espera que la situación revierta y se pueda "recuperar la sangría demográfica".

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés ha asegurado que se trata de un "tema primordial" para el futuro de la provincia, mientras que su portavoz Valentín Martínez ha afirmado tener "miedo" de las zonas que tienen escasez de agua y que están "pidiendo" que León sea "solidaria". "Ya hemos sido solidarios cuando hemos tenido que irnos para hacer pantanos".

Desde el PSOE, el portavoz, Santiago Dorado, ha señalado que "cada vez es más complicado" mantener la actividad del sector primario y que el Plan Estratégico de la PAC "no ha contribuido a mejorar su situación" sino que, "al contrario, entre otras cosas, impone la rotación de cultivos y favorece a los especuladores, que se aprovechan del campo y del ganado".

VOX, EN CONTRA

Del mismo modo, Dorado ha calificado como "triste" el voto en contra del único diputado de Vox, Fernando Prieto Olite, que, sin embargo, había votado de forma favorable en la comisión. Su cambio de criterio obedece, según el PSOE, a que "se lo han impuesto desde Madrid, algo en lo que ha ahondado el presidente de la Diputación, el también socialista Gerardo Álvarez Courel.

El presidente ha firmado no comprender el motivo de su voto en contra, a pesar de haber manifestado que estaba "de acuerdo" con todos los puntos y le ha reprochado que la declaración institucional no haya sido aprobada por unanimidad debido a esta circunstancia, lo que supone mostrar una "postura conjunta, que tiene más fuerza que una división del voto".

No obstante, el representante de Vox ha manifestado que la última reunión a nivel europeo para abordar esta situación, celebrada ayer, ha supuesto una "patada en el estómago" a los intereses de los agricultores y ganaderos, y ha indicado que la Diputación de León no tiene "la capacidad para luchar" ante un tema "europeo", por lo que ha apelado a las elecciones de junio, en las que ha pedido "no votar a lobbies ni agendas extrañas" si no a los "verdaderos intereses del sector".