La Diputación de León aprueba el Plan de Juntas Vecinales 2026-2027, dotado con más de 10,4 millones de euros

Sesión plenaria celebrada este miércoles en la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de León ha aprobado de forma definitiva este miércoles las bases reguladoras de la convocatoria del Plan de Juntas Vecinales para el periodo 2026-2027, que cuenta con un presupuesto global de 10.458.000 euros.

En total, durante la sesión plenaria se ha dado el visto bueno a diferentes iniciativas que supondrán la movilización de 11.435.400 euros. En este contexto, el vicepresidente segundo de la Institución provincial y diputado de Cooperación y SAM, Valentín Martínez Redondo, ha mostrado su satisfacción, especialmente tras la aprobación del Plan de Juntas Vecinales, una de las convocatorias "más trascendentales" para la provincia.

Martínez ha hecho especial hincapié en el "intenso trabajo" que se ha llevado a cabo desde el área que dirige. "Este plan es fruto de la vocación de servicio a la provincia con la que trabajamos desde el equipo de Gobierno, orientando los esfuerzos y la gestión a fortalecer el municipalismo y responder a las pedanías leonesas", ha sostenido.

Asimismo, ha destacado que las juntas vecinales son el primer eslabón de la administración y la "clave" para mantener vivos los pueblos. "Desde el área de Cooperación hemos trabajado sin descanso para sacar adelante estas bases, asegurando que los recursos lleguen de forma ágil y justa a todas las pedanías para que puedan mantener su patrimonio y sus infraestructuras en condiciones óptimas", ha añadido.

El nuevo Plan de Juntas Vecinales tiene por objeto contribuir a la financiación de inversiones de competencia local. A estas ayudas podrán acogerse las juntas vecinales pertenecientes a los municipios de la provincia, excluidas las ubicadas en la comarca de El Bierzo, que contarán con su convocatoria independiente a través del Consejo Comarcal.

REPARTO POR TRAMOS DE POBLACIÓN

La distribución de los fondos se realizará mediante una asignación fija calculada en función de la población de cada entidad local menor. De este modo, las pedanías que cuenten con una población inferior o igual a 50 habitantes recibirán 10.000 euros; aquellas que tengan entre 51 y 500 habitantes percibirán 12.000 euros y las entidades con una población superior a 500 habitantes contarán con una dotación de 14.000 euros.

Entre los gastos subvencionables que podrán acometer las entidades locales gracias a esta inyección económica se encuentran las inversiones encaminadas a la conservación de su patrimonio --incluido el forestal--, así como la conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La Institución provincial ha recalcado la importancia de mantener al día los registros patrimoniales, por lo que estas ayudas también servirán para subvencionar la redacción del Inventario de Bienes de las juntas vecinales que no dispongan del mismo o su actualización.

El plazo para que las juntas vecinales presenten sus solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Finalmente, el Pleno ha dado luz verde a otras partidas presupuestarias para actividades deportivas, oficinas de turismo y mantenimiento del Camino de Santiago.