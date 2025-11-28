La Diputación de León aprueba un presupuesto "prudente y riguroso" para 2026, dotado con más de 140 millones de euros

Imagen del pleno extraordinario de la Diputación de León celebrado este viernes, en el que se han aprobado inicialmente los presupuestos para 2026. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado este viernes de manera inicial el presupuesto para 2026, "prudente y riguroso", con una dotación de más de 140 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8 por ciento respecto a la cuantía asignada para 2025, con 11,1 millones de euros más. Las cuentas han salido adelante con el apoyo del PSOE y la UPL, la abstención del PP y el voto en contra del Vox.

Según ha explicado el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, el presupuesto no solo es "prudente" financieramente, sino que además contiene inversiones en materia social, en infraestructuras, en fomento de la actividad económica, en la protección del medio ambiente, diseñado desde la cooperación y la colaboración con los 208 ayuntamientos de la provincia sobre los que la Diputación tiene competencias.

"Es un presupuesto riguroso, social, inversor, municipalista y flexible, que sin duda ninguna podrá adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo y a los recursos que vayan surgiendo igualmente durante el ejercicio de 2026", ha puntualizado.

El portavoz del PP en la Diputación, David Fernández, ha justificado su abstención porque en los dos ejercicios anteriores las propuestas del PP "no fueron más allá de incorporarlas al papel". "No han cumplido bastantes cosas que figuraban en aquellos acuerdos que habíamos tenido, ha señalado.

Además, ha argumentado que el presupuesto es "continuista", pese a disponer de casi 11 millones de euros más que los del ejercicio anterior. No obstante, ha dado "un voto de confianza" con la abstención para que el equipo de Gobierno pueda consensuar con el PP los remanentes, que van a ser "cuantiosos".

En cuanto al portavoz de Vox en la Diputación, Fernando Prieto Olite, ha expresado que el presupuesto "no mejora de verdad la vida cotidiana de la provincia", no garantiza "más y mejores" servicios en los pueblos, "no impulsa con fuerza" la creación de empleo local y no cambia la tendencia de pérdida de población. "Es un presupuesto que hace más grande la administración, pero no más fácil vivir, trabajar y crear una familia en el medio rural", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de la UPL ha asegurado que las cuentas diseñadas para 2026 son "por y para los leoneses" de la provincia y ha insistido en que se trata de un presupuesto "vivo y activo".

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha manifestado que los representantes del equipo de Gobierno intentarán "mejorar cada día" y ha precisado que el presupuesto es una herramienta "viva" que se actualizará en función de las necesidades que surjan y de las cuantías disponibles en los remanentes.

NUEVA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Concretamente, el presupuesto para 2026 asciende a 240.008.471,12 euros y de entre las dotaciones presupuestarias consignadas se encuentra un millón de euros en el capítulo de inversiones que se destinará para una nueva residencia de estudiantes. Se ubicará en La Granja y sus plazas se ofertarán para estudiantes de la Universidad de León (ULE) empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El presupuesto general consolidado de la Diputación de León para 2026 asciende a 241.845.502,79 euros (508.275,2 euros más) y en él se incluyen partidas para otras entidades dependientes de la Institución provincial como el Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Gestión y la Promoción del Aeropuerto de León o el Consorcio del Patronato Provincial de Turismo de León.

Como novedad para 2026, el presupuesto introduce en el apartado de transferencias corrientes una partida nueva para la elaboración de planes de emergencia para la prevención y extinción de incendios dotada con 400.000 euros, que contará con una concesión de la Junta y para la que la Diputación aportará cerca de 300.000 euros.

OFICINA DE EXPROPIACIONES

También se incluyen 40.000 euros que se destinarán a la nueva Oficina de Expropiaciones que permitirá a la Diputación desbloquear 60 proyectos pendientes en carreteras.

En cuanto al incremento de 11,1 millones de euros respecto al presupuesto de 2025, el diputado de Hacienda ha puntualizado que se debe principalmente a que se estima una subida en el Fondo Complementario de Financiación de 7,9 millones de euros. Además, también se ha incrementado la asignación en el marco de la ayuda a domicilio con la Junta y el incremento de lo que se recauda por la venta de productos por los CTR.

Respecto a los gastos de personal, contempla 66.511.282 euros, lo que supone un incremento del tres por ciento prácticamente respecto al ejercicio anterior, aunque representa un 27,71 por ciento del presupuesto total, el porcentaje más bajo en los últimos años.

GASTOS ORDINARIOS

Por su parte, los gastos ordinarios contarán con una partida para el funcionamiento de todos los servicios y de los centros de la Diputación Provincial de 85.722.872 euros, una cifra ligeramente superior a la del presente ejercicio.

En este apartado se encuentra la gestión de residuos, con 22,6 millones de euros; el contrato de ayuda a domicilio, de 23,3 millones y la red de carreteras, con 9 millones de euros. Los centros psiquiátricos que la Diputación tiene concertados suponen 1,7 millones de euros y los convenios con los ayuntamientos de León y de Ponferrada para bomberos alcanzan los 1.670.000 euros.

Las transferencias corrientes cuentan con 32.505.152 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 3,5 millones de euros. De entre las partidas que componen este capítulo ha destacado el Plan de Empleo, con 8 millones de euros o la transferencia de más de 5,7 millones para el ILC de euros.

Por otra parte, la cuantía que la Diputación de León invertirá en sus propios bienes e infraestructuras es de 32.195.600 euros, lo que supone un incremento de 4,2 millones de euros. En este apartado, las estaciones de esquí y la Cueva de Valporquero contarán con 5,95 millones.