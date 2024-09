La Diputación de León considera "inadmisible" el uso de la uva godello en la DO Rueda

LEÓN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha considerado "inadmisible" el uso de la uva de la variedad berciana godello por parte de la Denominación de Origen Rueda tras el visto bueno de la Junta a la modificación del pliego de condiciones propuesto por el Consejo Regulador vallisoletano.

A través de un comunicado de prensa, remitido a medios este domingo, el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, ha calificado la decisión, publicada este viernes en el BOCyL por el Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como "una nueva afrenta de la Junta a la provincia de León en general y al Bierzo en particular".

"No es razonable que otras zonas que no tienen tradición ninguna en la utilización de la uva godello quieran incorporarla ahora y que, por un criterio que no entendemos, y que más parecen intereses de otro tipo, se le autorice por parte de la Junta", ha señalado el presidente.

Álvarez Courel ha considerado que "el vino de uva godello está de moda, tiene una buena aceptación en el mercado, fruto del trabajo de la DO Bierzo, y lo que pretende la DO Rueda es aprovechar esa situación para tener una penetración en el mercado, en un ejemplo claro de competencia desleal, y en una aberración amparada por la Junta de Castilla y León".

El presidente de la Diputación también ha criticado que se haya tomado esta decisión sin haber contado con la DO Bierzo, "a la que la Junta de Castilla y León también tiene que tener en cuenta, pero a la que ha ignorado totalmente".

El equipo de gobierno de la Diputación ha mostrado el total apoyo al Consejo Regulador de la DO Bierzo, que ya ha anunciado la adopción de todas las actuaciones legales posibles contra la medida del ejecutivo autonómico y que ya ha contactado con las denominaciones gallegas de Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei que también tienen el godello entre sus variedades autóctonas.

Además, el presidente ha anunciado que buscarán el apoyo del Consejo Comarcal de El Bierzo, así como de todos los ayuntamientos de la comarca berciana que se quieran sumar para una actuación conjunta y coordinada de oposición "ante una nueva afrenta, una más, al desarrollo y al futuro de la comarca del Bierzo por parte de la Junta".