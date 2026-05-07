La Diputación de León destina 300.000 euros al deporte federado, 50.000 más que en la anterior convocatoria

Archivo - La Diputación de León ha aprobado la convocatoria de ayudas al deporte federado, que cuenta con 300.000 euros. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención por importe de 300.000 euros destinada a entidades deportivas de la provincia que participen en competiciones de ámbito federado, lo que supone un incremento de 50.000 euros respecto a la anterior convocatoria.

Podrán optar a esta subvención, impulsada por el área de Deportes que dirige la diputada Patricia Martínez, las entidades deportivas con equipos que entrenen, jueguen, tengan su sede y el NIF en localidades de la provincia de León que pertenezcan a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y que participen en competiciones deportivas de ámbito federado provinciales, regionales o nacionales.

Estas deben militar en la categoría juvenil o superior, a excepción de los deportes denominados de 'rendimiento precoz', caso en el que podrán optar a las ayudas entidades con equipos desde la categoría benjamín en gimnasia rítmica y artística, y desde la categoría cadete en natación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El importe de la ayuda no podrá superar en ningún caso los 7.000 euros por equipo y se ceñirá a la actividad realizada entre los meses de agosto de 2025 a junio de 2026. Sin embargo, esta fecha se prorrogará hasta el 31 de octubre de 2026 para aquellos clubes que tengan temporada anual y no hayan finalizado su actividad antes del 1 de julio de 2026.

Se considerarán gastos subvencionables, por ejemplo, las tasas federativas, las licencias deportivas, los arbitrajes, el transporte en diferentes supuestos, el equipamiento y material deportivo, los gastos publicitarios o los derivados de la gestión de las cuentas del club, entre otros.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde este jueves, 7 de mayo. Estas deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de León, desde el apartado catálogo de trámites, en la opción de instancia general.

El objetivo de estas ayudas es incrementar la participación de los deportistas leoneses federados en diferentes modalidades deportivas; contribuir a la práctica físico-deportiva de los ciudadanos de la provincia; fomentar el asociacionismo y el trabajo en equipo y aumentar el número de clubes deportivos de la provincia.