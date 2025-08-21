La Diputación de León destinará más de 200.000 euros a una nueva edición de 'Espacio Joven' y talleres de teatro y magia

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la puesta en marcha de la quinta edición del programa 'Espacio Joven' y de los talleres provinciales de teatro magia y circo, gestionados por el área de Juventud de la institución provincial y a los que se destinarán un total de 253.238 euros.

Así, 'Espacio Joven' se trata de un programa dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años que cuenta con un presupuesto de 134.608 euros y que tiene como objetivo la realización de actividades juveniles en un total de 16 ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes, según un comunicado de la Diputación Institucional recogido por Europa Press.

Los talleres juveniles se llevarán a cabo de manera rotatoria entre los distintos espacios jóvenes, animaciones puntuales y actividades de aventura y se centrarán en cinco temáticas: aventura y aire libre, tecnología, juegos grupales, arte y creatividad y una última que se ha denominado 'León Sostenible', que aborda intereses juveniles e incluye acciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, agenda 2030, participación, igualdad, convivencia y ciberseguridad.

Además, las actuaciones contempladas en el programa se realizarán de manera estable entre los meses de octubre y mayo conforme al calendario escolar y tendrán una duración de dos horas semanales a celebrar los viernes por la tarde o los sábados.

En total, se prevé la realización 20 animaciones, una en cada espacio joven en el primer trimestre con motivo del inicio del programa y otras dos en la segunda parte para los espacios con mayor participación en cada zona geográfica, además de que se incluyen 20 salidas para realizar actividades de aventura.

TALLERES DE TEATRO Y CIRCO

Por su parte, los talleres de teatro, magia y circo celebrarán su trigésimo quinta edición durante el curso escolar 2025-2026, también entre los meses de octubre y mayo y está destinado prioritariamente a niños y jóvenes leoneses entre los 4 y los 35 años que residan en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

De esta manera, la finalidad es la enseñanza de las disciplinas de teatro, magia y artes circenses de carácter básico y de iniciación para escolares, asociaciones juveniles o culturales y grupos con inquietudes artísticas.

Asimismo, esta iniciativa tiene un presupuesto de gastos estimado de 118.630 euros y unos ingresos previstos de 8.250 en concepto de precios públicos por participación, por lo que los 110.380 euros restantes serán los que aporte la institución provincial.

Los talleres ofertados serán un total de 55, una cifra que se podrá elevar en función de las necesidades del programa hasta agotar el presupuesto habilitado y cuyas disciplinas se abordarán de manera alterna y mediante técnicas, dinámicas o juegos colectivos, además de que se podrá incluir la preparación de una obra de teatro y actuaciones de magia o circo que se representarán al finalizar el programa.

Esta iniciativa tendrá una duración máxima de 28 sesiones y las clases serán de una hora y media y se impartirán un día a la semana, de lunes a sábado.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar tanto en el programa 'Espacio Joven' como en los talleres de teatro, magia y circo será de 20 días hábiles a contar desde este jueves día 21.