Diputación de León envía dos camiones de 10.000 litros para garantizar el suministro de agua potable en Ponferrada

Archivo - Palacio de los Guizmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

Las lluvias de las últimas hoEUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha enviado este viernes dos camiones cisterna con capacidad para 10.000 litros cada uno con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable en el municipio de Ponferrada y en otras localidades afectadas, tras haberse declarado el agua no apta para la ingesta por la llegada masiva de barro y piedras a la estación potabilizadora tras un derrumbe en la montaña de la vía de acceso a Peñalba de Santiago.

Las incesantes lluvias de las últimas horas han provocado este desprendimiento de lodos, piedras y otros materiales en la ladera junto a la carretera de Peñalba que han llegado a la estación potabilizadora de San Clemente de Valdueza.

Precisamente en esa zona la Diputación de León estaba ejecutando obras de emergencia en la carretera LE-5238 (de San Esteban a Peñalba) para instalar estructuras de contención, en un esfuerzo preventivo que subraya la inestabilidad de la ladera.

La magnitud del desprendimiento, ocurrido en monte de titularidad de la Junta de Castilla y León, ha obligado a detener los trabajos inmediatamente, priorizando la seguridad de los operarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La Institución provincial ha precisado que el río Oza, que abastece a la planta potabilizadora y que se ha visto contaminado por los aludes, es titularidad de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS).

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha participado este viernes en el CECOP convocado por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para abordar la situación.

El Ayuntamiento de la capital berciana ha activado el nivel 1 de emergencia de Protección Civil, ante la previsión de la pérdida de calidad del agua de distribución domiciliaria y ha convocado el Comité de Coordinación de Emergencias Municipal. A este Comité se sumará de inmediato el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, para ofrecer apoyo al Consistorio afectado.

"UN DAMNIFICADO MÁS"

En este sentido, Álvarez Courel ha resuelto que el desprendimiento no se ha originado por los trabajos que allí se encontraba realizando la institución provincial. "La Diputación, como titular de la carretera, es un damnificado más de una situación provocada por las lluvias de las últimas horas", ha apuntado.

En esta línea ha pedido "unidad" a todas las administraciones implicadas para poder "minimizar" los efectos de esta situación.

Por su parte, el vicepresidente primero ha apuntado que el acceso a Peñalba está garantizado por la LE-6210 de LE-5228 y ha reiterado el compromiso del área que gestiona para "movilizar todos los medios humanos y materiales que Ponferrada requiera".