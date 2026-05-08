La Diputación de León impulsa con 345.000 euros la organización de corros de lucha leonesa en la provincia

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LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención, por importe de 345.000 euros, que tiene como objetivo fomentar la organización de corros de lucha leonesa de la 'Liga de verano senior' en la provincia por parte de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, organismos públicos dependientes de ellos y juntas vecinales.

La ayuda, impulsada por el área de Deportes que dirige la diputada Patricia Martínez, incrementa su presupuesto en 40.000 euros respecto a la edición anterior y se divide en dos líneas: una económica y otra en especie.

La primera de ellas cuenta con un importe de 165.000 euros y la segunda está valorada en 180.000 euros. Esta última consiste en la prestación de un servicio gratuito de instalación de un graderío desmontable donde se celebren los corros de lucha leonesa y será una mercantil contratada por la Institución provincial la que se encargue de ello y realice el transporte, montaje, desmontaje, carga y descarga de gradas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La subvención podrá cubrir hasta el 90 por ciento del coste total de la actividad, que deberá desarrollarse entre los días 15 de mayo y 20 de noviembre de 2026.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los relacionados con la organización del corro (árbitros, médico, locutor, cronometrador, pesador o utillero) y también podrán financiarse los premios a los ganadores, los trofeos y el agua para los luchadores, con un máximo de 700 euros; los gastos de publicidad e información, hasta 500 euros y la póliza del seguro de responsabilidad civil, también hasta 500 euros.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de León, en el catálogo de trámites y dentro del apartado de instancia general, mientras que el plazo se ha fijado en 20 días hábiles a contar desde el 7 de mayo.