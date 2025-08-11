Diputación de León mejora la carretera LE-3712 en el acceso a Santa Olaja de la Varga

Visita a las obras de mejora del acceso a Santa Olaja de la Varga. - DIPUTACIÓN

LEÓN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Infraestructuras de la Diputación de León ha reforzado y mejorado el firme de la vía provincial LE-3712 en el acceso a la localidad de Santa Olaja de la Varga, en el municipio de Cistierna.

Los trabajos han consistido en el extendido de una capa de rodadura 6 centímetros de mezcla bituminosa en caliente en una longitud de 595 metros. Además, se ha procedido a la mejora de la señalización y marcas viales en la calzada, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

El vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, y el diputado de Arte, Cultura y Patrimonio, Emilio Martínez, han visitado este lunes el municipio, donde han sido recibidos por su alcalde, el leonesista, Luis Mariano Santos.

En el mismo Ayuntamiento, la institución provincial ya había invertido en este mandato 114.000 euros en la LE-4706 para la mejora del acceso a la localidad de Valmartino. Los trabajos, recientemente finalizados, incluyeron el ensanche de plataforma y calzada, así como el refuerzo de firme en un tramo de 190 metros.

FUTUROS PROYECTOS

También se encuentra activo el proyecto de ensanche y mejora de la carretera LE-5638 entre las localidades de Pesquera y Modino, aprobado en julio de 2023 que contempla una inversión de 1.971.100 euros.

El Ayuntamiento de Cistierna se encuentra en conversaciones con los propietarios de los terrenos afectados para avanzar en el procedimiento e iniciar la licitación correspondiente.

En fase de redacción se encuentra el proyecto para el acondicionamiento integral de la LE-5638 entre Santibañez de Rueda y Pesquera que incluye los trabajos de ensanche y mejora de la plataforma aumentando la anchura de la calzada hasta 6,5 metros por un importe aproximado de 600.000 euros.

Asimismo, se encuentra en fase de licitación la redacción del proyecto de renovación de firme en travesía de la carretera provincial LE-5638 y mejora de acceso a Carande en la carretera LE-3719.

Las obras incluirán la mejora del firme en la travesía de la localidad de Pesquera, con un importe aproximado de inversión de 150.000 euros.

El vicepresidente de la Diputación, acompañado por el diputado de Arte, Cultura y Patrimonio, Emilio Martínez, ha intercambiado sus impresiones con el alcalde de UPL, quien le ha trasladado las principales necesidades de las once localidades que componen su Ayuntamiento.

En este sentido, Aller ha reivindicado la labor realizada por la Diputación en todos y cada uno de los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia a lo largo de estos dos años.

"Hemos redoblado la apuesta con mayor financiación y una mayor cobertura a nuestros pueblos en las áreas que dirige la UPL", ha asegurado el vicepresidente.

Finalmente ha señalado que la institución provincial continuará escuchando las demandas de los municipios a la par que les ha instado a cumplir con sus compromisos administrativos en materia de expropiaciones para que los proyectos puedan avanzar.