La Diputación de León moviliza más de 6 millones en proyectos vinculados al CIT frente a despoblación y cambio climático

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, junto a los ministros Sara Aagesen, Fernando Grande Marlaska, Diana Morant y Luis Planas, en la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en Ponferrada (León). - Fernando Otero - Europa Press

PONFERRADA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de León moviliza más de seis millones de euros en proyectos vinculados al Centro de Innovación Territorial (CIT) León Sostenible para frenar la despoblación y el cambio climático.

Así lo ha manifestado este lunes el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha participado en el encuentro 'Cambio climático, reto demográfico y mundo rural', organizado en el marco de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática'.

En la jornada, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, también han participado los ministros Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Diana Morant.

Durante su intervención, Courel ha recordado que el convenio suscrito en 2022 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Diputación de León, vigente hasta 2025, ha permitido la creación del CIT León Sostenible, con una inversión conjunta de 820.000 euros, de los cuales 600.000 proceden del Ministerio y 220.000 de la institución provincial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Según ha destacado, el CIT es una herramienta "clave" para dar respuesta a dos desafíos que están íntimamente relacionados: el cambio climático y la despoblación. Además, ha destacando que la Diputación de León ha movilizado más de seis millones de euros en diversas iniciativas vinculadas a este programa, de los cuales 5,8 millones han sido aportados directamente por la institución provincial.

LEÓN, "REFERENTE NACIONAL".

Courel ha recordado que el Nodo CIT, que coordina todos los centros de innovación territorial del país, tiene su sede en Ponferrada, dentro de las instalaciones de la Ciuden, lo que refuerza el papel de León como "referente nacional" en innovación territorial y transición ecológica.

Además, ha explicado que el CIT León Sostenible se articula en torno a tres ejes fundamentales: emprendimiento, servicios y repoblación. En este sentido, el máximo responsable de la Diputación ha apuntado que, en el ámbito del emprendimiento, el convenio ha permitido poner en marcha proyectos como Redprendiendo, que amplía este año el número de localidades, profesorado y alumnado en su nuevo modelo de educación de adultos.

También se han creado cinco Aulas Provinciales de Emprendimiento Innovador, dedicadas a impulsar proyectos de innovación en el medio rural leonés y se ha lanzado la web www.citleonsostenible.es, que recoge toda la información sobre las actuaciones desarrolladas.

MICROMECENAZGO.

En este mismo eje, la iniciativa Hacendera de Proyectos financiará nueve ideas locales mediante micromecenazgo con el que la Diputación doblará cada euro aportado por la ciudadanía hasta un máximo de 20.000 euros por proyecto, garantizando así un mínimo de 40.000 euros de financiación total.

En cuanto a los servicios, Courel ha resaltado el "éxito" del Bancobús, que llega ya a 173 localidades y a más de 34.000 habitantes y que se ha prorrogado hasta diciembre de 2026, con una inversión anual de 312.167,90 euros. Asimismo, el programa Filandón, en colaboración con 122 farmacias rurales, ofrece atención personalizada a 616 pacientes en la provincia y se ha renovado un año más por 176.640 euros.

Por último, dentro del eje de repoblación, el presidente ha destacado el impacto del programa Repuebla, que ya ha despertado el interés de 160 municipios y 3.312 personas. Desde julio, 33 personas (ocho familias) se han instalado en ocho municipios y dos nuevas familias se sumarán este mes. A esta iniciativa se suma el proyecto Nuevo Comienzo, enfocado en la integración de migrantes en el medio rural leonés.

LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN.

Courel ha subrayado que la lucha contra la despoblación es "la mejor política" de prevención frente a los incendios que devastaron León este verano. La falta de población en el territorio agrava los efectos del cambio climático, y por eso este tipo de proyectos son "fundamentales" para asegurar un futuro sostenible para nuestros pueblos.

"El compromiso de la Diputación de León con la sostenibilidad, la innovación y el empleo rural es firme. No hay mejor forma de frenar el cambio climático que llenando de vida nuestros pueblos", ha concluido.

Al encuentro, por parte de la institución provincial, han asistido los vicepresidentes Luis Alberto Arias y Ana Arias, así como los diputados Francisco Javier Álvarez (responsable del CIT León Sostenible), Santiago Dorado, José Pellitero, Javier Salgado, Irene González y Octavio González.