La Diputación de León premia a los vencedores de la XV Copa Carreras Populares

LEÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de Santa María del Páramo ha acogido este viernes la entrega de premios de la XV Copa Diputación de Carreras Populares, que ha estado integrada por 16 carreras urbanas, cinco de montaña y seis BTT que se han desarrollado entre los meses de marzo y noviembre y en las que han participado 365 corredores y 19 equipos.

Durante la gala, que se ha celebrado en el centro cívico Magdalena Segurado de la localidad, la diputada de Deportes, Patricia Martínez, ha dado la enhorabuena a los premiados y ha subrayado que con este acto "no solo se celebrán resultados, también historias".

Las de quienes han corrido por primera vez y las de quienes no se han perdido una edición, las de quienes llegan al sprint y las de quienes disfrutan cada kilómetro, las de quienes vienen solos y las de las familias enteras que convierten cada carrera en un día de encuentro, porque esas personas son el "corazón de esta iniciativa", ha expresado.

La responsable del área de Deportes de la institución provincial también ha recordado que a lo largo de estos meses se ha compartido un calendario "intenso, diverso y lleno de emoción", en el que cada prueba, desde las urbanas hasta las de montaña y BTT, ha demostrado la fortaleza del deporte popular en León y el compromiso de los municipios que lo hacen posible.

Pero sobre todo, ha considerado que ha mostrado la pasión de quienes participan, corredores que, con cada entrenamiento, cada madrugón y cada esfuerzo silencioso dan "sentido a esta copa".

Del mismo modo, ha dado la enhorabuena a quienes han recibido uno de los reconocimientos, así como a quienes no han podido subir al escenario pero sí que han estado en la "línea de salida, participando", porque todos forman parte "de este logro colectivo".

Además, ha dado las gracias a organizadores, voluntarios, ayuntamientos y patrocinadores por considerar que su trabajo, "muchas veces invisible, es el que sostiene esta competición y nos permite seguir creciendo año tras año".

Por último, ha animado a seguir impulsando juntos el deporte "como una forma de vida y como un espacio que nos une" y ha confiado en que cada edición "sea un paso más hacia una provincia activa, participativa y orgullosa de su gente".

Al acto, además de la alcaldesa de la localidad, Alicia Gallego, han acudido el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, y los diputados José Pellitero, Francisco Javier Álvarez y Emilio Martínez.

Durante el acto se han entregado galardones individuales y por equipo y reconocimientos especiales en las modalidades Montaña, Urbana y BTT.

GALARDONADOS

María Jesús de Vega Merino y Sergio García Fernández, ambos del equipo La Despensa de Fer, han sido los vencedores en la categoría individual general femenina y masculina en Montaña; Verónica Robla Iglesias, de La Despensa de Fer, y Juan Ojanguren Fernández, del C.D. Páramo Runners, ganaron los premios individuales en Urbana general femenina y masculina y Pilar Álvarez Sánchez de Astorga Running y Pablo Fernández Latorre, del Club Atletismo León, el galardón en individual general femenino y masculino BTT.

Por equipos, el primer clasificado en Montaña ha sido Carinn Trail, en Urbana el Club Atletismo León y en BTT Salvadores-Atecal Bike Team.

Por último, se han entregado reconocimientos especiales a las mejores carreras, a la carrera con más participantes y al participante de mayor edad en las tres categorías.

En Montaña el primer puesto ha sido, por orden, para III Alto del Porma, Pico Cueto (Boñar) y María Jesús de Vega Merino y José Francisco Redondo Villa, ambos de La Despensa de Fer.

En Urbana para XIII Ciudad de Astorga, tanto como mejor carrera como carrera con más participantes, y para Noemí de la Fuente Pérez, de la Despensa de Fer, y Alejandro Santos Almirante, de Intelligent Running.

En BTT, la mejor carrera y la de más participantes ha sido la VII October Bike, y los participantes de mayor edad Pilar Álvarez Sández, del Astorga Running, y José Francisco Redondo Villa, de La Despensa de Fer.