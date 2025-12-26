Diputación de Palencia apoya con 6.500 euros el enoturismo en Rutas del Vino de Cigales y Arlanza

Archivo - Bodegas tradicionales del Cerrato. - DIPUTACIÓN - Archivo

PALENCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha renovado los convenios con la Asociación Ruta del Vino Cigales para promoción de la 'Ruta del Vino Cigales' por importe de 2.500 euros, y con el Consorcio Ruta del Vino de Arlanza para promoción turística y cultural de la 'Ruta Del Vino Arlanza' por importe de 4.000 euros.

La institución provincial colabora con ambas entidades "dado que las rutas vitivinícolas son elementos dinamizadores del territorio, desestacionalizados de la demanda y muestran la oferta turística del entorno donde se ubican bodegas y viñedos", tal y como ha explicado en un comunicado.

La Diputación ha recordado que el enoturismo es una de las experiencias "más demandadas" por los turistas y ambas rutas del vino están certificadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

De hecho, las sinergias entre la Ruta del Vino Arlanza y la Ruta del Vino Cigales, resultan "muy interesantes" para la promoción del Cerrato Palentino y también del resto de la provincia.

La cultura del vino y las bodegas subterráneas, las peculiaridades de su paisaje, así como la gastronomía vinculan las dos rutas certificadas de Palencia.

Además, un "hito fundamental" se produjo en el año 2005 con la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnológico de los Barrios de Bodegas de Baltanás y Torquemada.

A ello, hay que unir el Plan de Sostenibilidad Turística del Cerrato, que gira en torno al enoturismo, y que con una subvención de dos millones procedentes de fondos NextGeneration, la institución está ejecutando en la comarca, añade la información.

Ambas entidades, integradas por entidades públicas y privadas, son "nexo de unión" en sus Denominaciones de Origen con el objetivo de vincular el vino con los recursos turísticos de las localidades de esta denominación y con las bodegas y otros establecimientos turísticos.

En este sentido la Diputación, a través de este convenio, se compromete a colaborar en la financiación de los gastos de promoción, con objeto de dar a conocer estas rutas en la provincia de Palencia, con la finalidad de que los turistas puedan visitar las poblaciones, viñedos y bodegas cerrateñas, finaliza el comunicado.