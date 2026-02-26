Diputación de Palencia aprueba su adhesión a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España

Sesión del Pleno de la Diputación del 26 de febrero - DIPUTACIÓN

PALENCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado la adhesión de la institución a la a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé), una entidad que agrupa a 28 administraciones responsables de los servicios de prevención, extinción de incendios, salvamento y protección civil en 27 provincias, lo que representa más del 50 por ciento del territorio nacional.

Durante su intervención, el diputado de Protección Civil y Extinción de Incendios, Jesús Tapia, ha insistido en que integrar a la Diputación en esta red permite formar parte "de un foro de referencia para la cooperación técnica, la coordinación operativa y la defensa de los intereses comunes de los servicios de emergencia".

En este sentido, Tapia ha destacado que invertir en coordinación, formación e innovación en protección civil "no solo significa mejorar los servicios de emergencias, sino también ofrecer mayor seguridad, confianza y calidad de vida a los habitantes de los pueblos palentinos".

La incorporación a Conbé responde al objetivo de garantizar que los servicios de protección civil y bomberos de la provincia que avanzan en el camino de su profesionalización, como ha apuntado.

Finalmente, el responsable del área ha detallado que la participación en esta red permitirá "compartir experiencias y buenas prácticas con otros servicios de toda España, acceder a formación especializada y jornadas técnicas, mejorar la planificación ante grandes emergencias y situaciones extraordinarias, y colaborar en proyectos innovadores de seguridad y equipamientos".

"Todo ello contribuirá a modernizar el servicio que se presta en Palencia y a reforzar la capacidad de respuesta frente a cualquier incidente, asegurando así la tranquilidad y la protección de todos los vecinos y vecinas", ha concluido.

También se ha referido a que la adhesión ofrece una mayor representación institucional de la Diputación, lo que fortalece su interlocución con otras administraciones públicas y favorece la coordinación a nivel nacional.

La red Conbé agrupa a 259 parques de bomberos y más de 7.700 profesionales, lo que convierte a esta colaboración en una oportunidad para que la provincia se beneficie de la experiencia acumulada en otras comunidades y pueda avanzar en la profesionalización y modernización de sus propios recursos.

La cuota de ingreso y la anualidad, con una dotación de 10.000 euros, cuentan con informes técnicos, jurídicos y económicos favorables La Diputación de Palencia ha construido dos parques de bomberos profesionales tipo 2, uno en Aguilar de Campóo y otro en Saldaña, cumpliendo así lo establecido en el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León.

La denominación de tipo 2 significa 24 horas presenciales, tiempo de salida de cinco minutos, tres intervinientes por turno como mínimo, un vehículo autobomba, otro como mínimo, equipo de rescate en accidentes de tráfico y material específico.

Además, está redactando el proyecto para la construcción de un tercer parque de bomberos comarcal en Venta de Baños que dará servicio a la zona sur de la provincia.

La Institución provincia cuenta en la actualidad con 14 bomberos profesionales: un suboficial, seis en Aguilar, seis en Aguilar, cuatro en Saldaña y tres en Palencia.

En estos momentos, está pendiente la publicación de las listas provisionales de admitidos en el proceso selectivo actual de 22 bomberos.